“Me parezco más a él que a mi hermano": habló el ganador del concursó que buscó al ‘doble’ de Pedro Pascal

George Gountas, diseñador de iluminación del programa The Daily Show, fue coronado como el doble oficial de Pedro Pascal en un concurso organizado en Nueva York , ganando 50 dólares en efectivo y un año de burritos gratis. El evento, que reunió a más de mil personas, fue un éxito viral.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Gountas expresó con humor: “Me parezco más a él que a mi propio hermano”, aludiendo a su sorprendente semejanza con el actor chileno. El comentario fue una de las frases más compartidas tras el certamen.

Un parecido que fue más allá del chiste: ¿cómo se presentó George Gountas?

Gountas reveló que su participación fue casi espontánea . “Ni siquiera tenía planeado ir. Me inscribí en el momento. Mi esposa fue quien me convenció”, contó. La mujer, fanática de Pedro Pascal desde Game of Thrones, se emocionó durante la competencia: “Cuando mataron a su personaje, ella no podía mirar. Decía: ‘¡Siento que le están aplastando la cabeza a mi esposo!’”, recordó entre risas.

El concurso, organizado por la cadena Alamo Drafthouse, desafió a los fanáticos a vestirse y actuar como Pascal. Gountas, con su barba, lentes oscuros y gesto relajado, conquistó al público de inmediato. “Todo fue tan caótico y divertido. Gritaban como si de verdad fuera Pedro”, relató.

Al recibir el primer lugar, el imitador fue sorprendido por una reacción directa del propio Pascal, quien comentó la publicación con emojis de llanto y corazón. “Fue un gesto muy dulce de su parte. No esperaba que lo viera, mucho menos que reaccionara”, dijo George.

Pedro Pascal, el ídolo que también se rió

INSTAGRAM

“ Me dijeron que Pascal vio las fotos y le causó mucha gracia ”, reveló el doble. “Me parece genial que alguien tan famoso y querido tenga tan buena onda”. Según George, el actor no solo se lo tomó con humor, sino que agradeció el cariño del público.

El ambiente del evento fue eléctrico, con fans cantando, imitando frases del actor y recreando escenas de The Last of Us y The Mandalorian. Gountas señaló: “No sabía que había tantos que nos parecíamos, fue como ver un ejército de Pascales”.

Aunque no planea dedicarse profesionalmente a ser su imitador, George Gountas dijo que no descarta aprovechar su nuevo estatus viral. “Ya me han escrito de varios lugares preguntando si hago eventos. Veremos qué pasa”, comentó.

Un doble por accidente que se volvió estrella

The winner of Pedro Pascal lookalike contest in New York City



📹 jameskleinmann | instagram pic.twitter.com/cSoX9OCq9X — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) June 15, 2025

En redes sociales, muchos destacaron que el parecido de Gountas es “más real que un deepfake”. Incluso algunos usuarios de TikTok llegaron a confundirse: “Tuve que mirar dos veces para ver que no era Pedro Pascal”, comentó una fan.

El premio fue simbólico, pero el impacto fue grande. Gountas se volvió tendencia en Twitter y apareció en medios como Entertainment Weekly, The Wrap y Variety. Todo, por dejarse llevar por una idea divertida con su esposa.

Al final, lo que comenzó como una broma terminó dándole a Gountas una experiencia única. “Fue un día que jamás olvidaré. Y con burritos gratis por un año, creo que lo recordaré en cada almuerzo”, cerró.

TE PUEDE INTERESAR: