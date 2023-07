Marlene Favela revela los requisitos que debe cumplir su próxima pareja

Marlene Favela no es una mujer inconquistable, pero sí se ha vuelto más estricta con los requisitos que deben cumplir las parejas que lleguen en el futuro. A punto de cumplir 46 años, la actriz tiene muy claro qué aceptará y qué no permitirá en una relación.

Para Marlene su prioridad es su hija, fruto de su matrimonio con el empresario australiano, George Seely, con quien estuvo casada entre 2017 y 2020; sin embargo, mantienen buena relación por su pequeña.

Por tal motivo, durante una reciente entrevista en una alfombra roja, la también modelo abordó los puntos que debe cumplir el hombre que busque conquistarla y ganarse su corazón.

Marlene Favela y los requisitos que deben cumplir sus parejas

“Que ame a mi hija antes que cualquier cosa en el mundo, porque mi hija es prioridad; quien no se aviente el paquete con mi hija no tiene pero ni la más mínima posibilidad”, declaró Marlene Favela.

Sobre el físico, Marlene aseguró que no busca a alguien en especial: “No hay como una lista de ‘quiero esto, esto y esto’; que sea un hombre bueno, con valores, que quiera a mi hija, un hombre trabajador y ya, o sea, ahorita no me estoy poniendo que si rubio y ojos azules”.

Y al ser cuestionada sobre tener más hijos en un futuro, la actriz de ‘El amor invencible’ aseguró que no está en sus planes porque su hija es muy celosa y no quiere compartir a su mamá con nadie.

"¡No, no, no! Ella vale por 10, para mí yo con ella estoy más que feliz. De hecho, he venido haciendo terapia desde hace como dos años de ‘mi amor, tú y yo somos felices’ y ahora le preguntan '¿quieres un hermanito?’, '¡No!, no me gusta compartir a mi mamá con nadie’. Ella está celosísima, además de que ella tiene de su lado paterno, ella tiene tres hermanitos, entonces por hermanos no va a parar”.

Marlene Favela ha sabido equilibrar su tiempo entre el trabajo y su vida personal. La maternidad ha sido lo mejor que le ha pasado, compartir con su hija el mayor tiempo posible, incluso llevándola con ella cuando está trabajando en los foros de televisión.