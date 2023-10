Mario Casas habla por primera vez de su relación con Eiza González

Esto dijo Mario Casas cuando le preguntaron por su romance con Eiza González.

En los últimos días, Mario Casas y Eiza González han desatado rumores de una posible relación sentimental al ser captados juntos en Roma, Italia.

Mario Casas, de 37 años, se puso hasta rojo de los nervios al hablar por primera vez ante las cámaras sobre la relación que sostiene con Eiza González, de 33 años, de quien se dice hasta se hizo un tatuaje de la inicial del nombre de la actriz mexicana y viceversa.

“No voy a decir nada... No, hombre, no, hombre, no, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada, pero bueno, feliz siempre, palpita muy bien (su corazón), (estoy feliz) sí, mucho, siempre”, expresó el actor español para Europa Press.