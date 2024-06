Mario Bezares aclaró si es verdad que le dio un número de teléfono erróneo a Paul Stanley

A 25 años del asesinato de Paco Stanley y poco después del estreno de '¿Quién lo mató?’, la controvertida nueva serie sobre este impactante hecho, se han reavivado diversas polémicas que tuvieron lugar años atrás. Una de ellas es la supuesta mala relación entre Mario Bezares y Paul Stanley, misma que se dice, inició desde que el hijo del presentador era un niño.

Pese a lo extraño que pueda resultar esto, se sabe que la primera interacción que tuvieron, ocurrida durante el funeral de “Pacorro”, estuvo un tanto atropellada por una acción que Bezares habría tenido y que a Paul nunca se le olvidó. ¿De qué se trata?

El supuesto engaño de Mario Bezares hacia Paul Stanley en el último adiós de Paco

La versión principal que explicaría las presuntas rencillas de Paul Stanley y Mario, se remontan al día en que se realizaron los servicios funerarios del querido de presentador. Esta ocasión convocó a miles de personas que a las afueras del lugar esperaban poder despedirse de él, mientras que en el interior, se encontraban amigos, colegas y familiares, incluyendo a Paul, con su mamá.

Fue ahí cuando Bezares se habría acercado hijo de Stanley para extenderle su apoyo y dejarle un número de contacto, en lo que pudiera necesitar, sin embargo, hace poco trascendió que este dato pudo haber sido falso, por lo que el también conductor nunca se pudo poner en contacto con el amigo de su padre.

Paco Stanley y Mario Bezares eran una dupla que fascinaba al público X

¿Fue intencional?

tantos años después y luego de un evidente rechazo de Paul a querer tener contacto con él, Mario Bezares abordó este polémico rumor que lo involucra directamente y, de cierta manera, lo hace ver como una persona poco empática, al considerar que de ser cierto, tuvo este gesto con un menor que estaba lidiando con la muerte de su padre.

Durante su reciente aparición en el canal de Yordi Rosado, “Mayito” abordó brevemente este episodio, reafirmando que aún tiene interés en hablar con Paul Stanley alguna vez.

“A mí sí me gustaría platicar con él. Lo del teléfono, si se lo dí o no se lo dí, no me acuerdo”, expresó Bezares, dejando ver que debido al tiempo que transcurrió, no puede asegurar si se lo dio correctamente o no.

Finalmente, añadió que, si alguna vez el hijo de Paco Stanley le llamó y él no le respondió, pudo haberse debido a que él estaba en prisión, recordando la temporada que pasó recluido acusado por la autoría intelectual del crimen.