Margot Robbie, de “Barbie” a mamá: te contamos si tuvo niño o niña y cuándo fue el nacimiento

Margot Robbie es una de las actrices de Hollywood más mencionadas y famosas de toda la industria del cine. Primero, por ser la actriz que dio vida a ‘Barbie’ en su versión humana y luego, por la feliz noticia de su embarazo junto a su esposo, Tom Ackerley.

Alejada de las redes sociales, Margot Robbie mantiene su vida privada de forma muy reservada. Desde que se conoció sobre su embarazo a principios de año, fueron pocas las veces que la actriz de ‘Barbie’ se dejó ver en público mostrando su pancita.

Ahora, tras un embarazo envuelto en misterio y fuera del ojo de las cámaras, el diario británico The Sun difundió la noticia del medio The Mail on Sunday, que afirma que Margot Robbie ya es madre, y que su bebé se adelantó dos semanas.

¿Qué tuvo Margot Robbie?

De acuerdo con la fuente, Margot Robbie tuvo un hijo varón, nacido hace 16 días. Así lo reveló The Sun: ‘La actriz australiana dio a luz a un niño el 17 de octubre’.

Margot Robbie pasó de ser ‘Barbie’, a ser la ‘Barbie embarazada’, y ahora, la ‘Barbie mamá’. Una de las apariciones más recientes de Margot fue en Wimbledon, que se celebró del 1 al 14 de julio de este año. Allí, las cámaras captaron a la actriz luciendo su embarazo junto a Tom Ackerley.

La marea rosa de “Barbie” se dejó sentir con fuerza este fin de semana.

ESPECIAL/Warner

¿Qué signo zodiacal es el hijo de Margot Robbie?

Si se confirma que el hijo de Margot Robbie nació el 17 de octubre, sería del signo zodiacal Libra.

Los Libra buscan equilibrio y armonía en sus relaciones y valoran la justicia. Son diplomáticos, evitando conflictos siempre que sea posible.

El hijo de Margot Robbie y Tom Ackerley estaría destinado a ser una persona sociable y encantadora, con un gran sentido estético.

Margot Robbie nació el 2 de julio y es Cáncer, mientras que su esposo, Tom Ackerley, es Géminis, nacido el 13 de junio.