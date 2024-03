Manelyk revela que abortó a los 15 años: “No tenía dinero”

En el programa de Yordi Rosado, Manelyk González se sinceró sobre uno de los episodios más traumáticos de su vida. La influencer reveló que a los 15 se sometió a un aborto cuando en México aún era ilegal.

“Yo le daba duro, y de repente a mí no me bajaba y me hago una prueba y embarazada, a los 15 años, fue como qué hago, tenía 15 años, nunca pasó por nuestra cabeza si lo queríamos tener, no hay manera no era lo que yo quería en mi vida, ahorita creo que ya hay más información al respecto, en ese momento era re ilegal, no sabía qué hacer, te satanizan y te queman como bruja”, dijo la panelista de La casa de los famosos.

La creadora de contenido aseguró que al percatarse de que estaba embarazada, recurrió a su hermana para que la ayudara a abortar.

“A esa edad pensaba en mi mamá de: ‘me van a matar’, pero era algo que no quería en mi vida. Y quien pensé que me iba a ayudar era mi hermana mayor, ella ya estaba casada, le marco y le digo que estoy embarazada, no sé qué hacer. Y ella me buscó un doctor”, dijo.

La ex participante de Acapulco Shore y La Casa de los Famosos reveló que tuvo que recurrir a buscar ayuda médica.

“Tomé terapia ya de grande, son cosas que como mujer te marcan (…), con mi novio Jawy nunca pudimos embarazarnos y no quiero hablar de un Dios y un castigo, pero en ese momento sí decía que era karma, creo que fue otro de los problemas por el que nos separamos, era una obsesión de que quería tener un hijo”.