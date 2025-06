Lupita D’Alessio arremete contra los que dicen que da conciertos en silla de ruedas: ‘Me quieren ver grave’

Lupita D’Alessio se ha visto involucrada en especulaciones acerca de su salud luego de que cancelara dos conciertos en marzo por una enfermedad respiratoria

Desde hace varias semanas surgió una ola de inquietantes rumores, sobre todo en la plataforma YouTube, que apuntan a la versión de que Lupita D’Alessio es “obligada” a presentarse en vivo a pesar de que no se siente muy bien y esto la ha orillado a, supuestamente, ofrecer conciertos con la ayuda de oxígeno e incluso en silla de ruedas.

Si bien es verdad que Lupita D’Alessio fue hospitalizada de emergencia hace unas semanas y esto despertó la preocupación del mundo del espectáculo en general, la cantante dejó claro que este difícil momento ya pasó y que, en la actualidad, ella se encuentra en plena forma para seguir ofreciendo shows ya que es una actividad que disfruta mucho: ¡así reaccionó a todos los chismes sobre ella!

¿Qué dijo Lupita D’Alessio de las especulaciones sobre su salud?

A través de Instagram, Lupita D’Alessio publicó un video en el que le puso un alto a las especulaciones sobre su salud y aclaró que, aunque sí necesita oxígeno por las afectaciones que le causa la altura, nunca lo usa en el escenario.

“No traigo ningún catéter: nadie puede salir a trabajar así. No uso oxígeno, cuando voy a la Ciudad de México me llevo mi tanquecito, lo uso en el hotel un poco porque me voy tres días antes para aclimatarme a la altura, ya cuando estoy aquí no lo necesito”, explicó.

Por otro lado, Lupita D’Alessio aseguró que ella afortunadamente no requiere de una silla de ruedas para desplazarse y, hasta ahora, es capaz de cantar de pie por respeto a su público, algo que celebró: “No canto en silla de ruedas, no la uso. Si me siento, luego me paro a cantar, gracias a Dios lo puedo hacer de pie”, dijo.

Al final, la llamada “Leona Dormida” hizo un llamado a no publicar cosas de ella sin comprobarlas antes ya que, por ejemplo, le duele mucho que digan que la obligan a trabajar cuando ella ofrece conciertos con mucho gusto ya que disfruta de hacerlo:

“La gente que me quiere ver grave, enferma, mal, que Dios tenga misericordia de ellos y nosotros (…) nadie me obliga a trabajar, por favor, eso está muy jalado de los pelos. Soy una mujer hecha y derecha, yo decido, sé lo que hago y la responsabilidad cae en mí”, afirmó.

¿Cómo reaccionó Ernesto D’Alessio a los chismes sobre Lupita, su mamá?

Ernesto D’Alessio, uno de los hijos de Lupita D’Alessio, dio bastante de qué hablar en la farándula mexicana luego de que estallara contra una reportera y la retara a presentar las pruebas que demostraran que su mamá usó oxígeno en el concierto gratuito que ofreció en el Zócalo capitalino el pasado 10 de mayo como se rumoró en redes sociales.

"¿En dónde está la toma donde toma oxígeno?, no, no no... tú dijiste que tomaba oxígeno y que se sentó, enséñame la toma, ¿dónde está donde está con oxígeno?, muéstrala y te comento al respecto”, dijo Ernesto bastante molesto en un encuentro con la prensa retomado por la periodista Matilde Obregón.

Para Ernesto, es intolerable que involucren a su mamá en chismes sin sustento y, por ello, lanzó un desesperado llamado al respeto ya que, aseguró, Lupita no se merece que la involucren en teorías sin sustento:

“No le entren al mitote, es falso eso, no es cierto, acabo de cantar con ella en Pachuca antier y está perfectamente bien (…) no hagan eso, no lastimen la imagen de una señora que ha entregado su vida a la música, es muy molesto, no lo hagan”, suplicó.