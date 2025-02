¡Lupillo Rivera, roto por una desoladora noticia! Así reaccionó al interior de ‘La Casa de los Famosos All Stars’

En los últimos días, las muertes no han dejado de sacudir al mundo del espectáculos: primero, la farándula lloró los sensibles fallecimientos de Paquita la del Barrio , Tongolele y Daniel Bisogno ; ahora, todo apunta a que Lupillo Rivera también se vistió de luto en pleno “campo de batalla”.

Desde hace 2 semanas, el llamado “Toro del Corrido” se integró a “La Casa de los Famosos All Stars”, el popular reality show de Telemundo que se convirtió en cuestión de días en una sensación viral y que podría significar para Lupillo la obtención de un premio final de 200 millones de dólares; sin embargo, el panorama para el cantante cambió en cuestión de minutos debido a una inesperada partida: ¡entérate!

¿QUÉ DECESO LAMENTÓ LUPILLO RIVERA EN SUS REDES SOCIALES?

A pesar de que los participantes de “La Casa de los Famosos All Stars” tienen estrictamente prohibido todo contacto con el mundo exterior, todo apunta a que los productores de Telemundo hicieron una excepción y, de alguna forma, le comunicaron a Lupillo Rivera la muerte de su querido amigo Efraín Zamudio.

De acuerdo con lo reportado por medios especializados, Efraín Zamudio habría muerto el pasado 21 de febrero; sin embargo, no fue hasta ahora que se hizo público este deceso con un desgarrador video que Lupillo publicó en su cuenta de Instagram para presumir la entrañable relación que tenía con su amigo.

“La amistad verdadera nunca muere, y aunque ya no estés aquí, siempre serás parte de mí. Efraín así como nos dedicamos a trabajar proyectos juntos, esta casa de los famosos va dedicada para ti descansa, amigo mío! Yo te extrañaré!! Un gran ser humano… RIP Efraín Zamudio…”, se lee en el post que hasta el momento acumula más de 56 mil Me Gusta.

Este desgarrador mensaje le abrió los ojos a más de un internauta que no se pierde un solo detalle de las transmisiones 24/7 de “La Casa de los Famosos All Stars” ya que, precisamente el pasado viernes 21 de febrero, Lupillo Rivera no pudo evitar el llanto en plena fiesta con sus compañeros... ¡ahora, el motivo de este triste gesto quedó aclarado!

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES A LA MUERTE QUE HIZO LLORAR A LUPILLO RIVERA?

Esta desgarradora noticia, por supuesto, generó toda clase de reacciones en redes sociales, sobre todo porque los internautas recordaron que Niurka criticó el llanto de su compañero sin saber qué le estaba pasando: ¡hasta pidieron más votos a favor de él en el reality!

“Por eso ayer andaba con los ojos llorosos”, “Y Niurka tanto que lo criticó sin saber”, “Pobre Lupe, sólo él sabía qué le pasaba”, “Ánimo mi peloncito” y “Por eso anoche en la fiesta llamaron a Lupillo y censuraron y luego andaba llorando” fueron algunos de los comentarios con más interacciones.