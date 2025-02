Luisito Comunica estalló de furia tras perder miles de dólares: la inesperada razón

Debido a la afición que Luisito Comunica tiene por viajar a los lugares más exóticos del mundo y compartir toda clase de costumbres extrañas en su canal de YouTube, no es extraño que el influencer se meta en aprietos de vez en cuando; sin embargo, en esta ocasión su denuncia fue directamente en contra de... ¡su teléfono celular!

¡Así es! Luisito Comunica se viralizó no por un arresto por incumplir alguna regla internacional o por grabar en lugares prohibidos de los aeropuertos, sino porque el influencer se quedó literalmente “varado” en una región alejada de Japón por culpa de su iPhone, una falla que le costó miles de dólares de acuerdo con su testimonio.

¿POR QUÉ LUISITO COMUNICA TRONÓ EN CONTRA DE APPLE?

Hace unas horas, Luisito Comunica publicó un video en su cuenta de Instagram para denunciar el mal rato que pasó por culpa de su teléfono iPhone 16 ya que, aseguró, presentó una falla que lo dejó incomunicado en el lugar más inesperado del mundo y sin posibilidad de arreglarla.

“Perdí miles de dólares por usar iPhone”

“Perdí miles de dólares por usar iPhone (…) bloqueé mi teléfono y cuando lo quise prender sólo se puso en negro, ya intenté todo y solo me aparece ‘error desconocido’ ”, se lamentó Luisito ya que, aseguró, él usa el celular para todo: desde trabajar hasta hacer inversiones.

Debido a que su teléfono literalmente “se murió” en una región rural de Japón, repararlo en un centro verificado fue imposible. Lamentablemente, continuó Luisito Comunica, absolutamente todos sus datos se perdieron y eso, denunció, significó la pérdida de miles de dólares.

“Esto me agarró en el lado rural de Japón, me quedé días incomunicado y cuando llegue a Tokio me dijeron lo mismo, la única forma de que el teléfono vuelva a funcionar es formateándolo”, aseguró el youtuber bastante molesto. “Todo lo que invertí en logística y viáticos se perdió por culpa de iPhone”, denunció.

“Está super frustrante, a partir de ahora viajaré con un iPhone y un Android por si alguno llega a fallar”

Al final, Luisito Comunica adelantó que ya contempló la posibilidad de viajar con dos teléfonos: uno con iOS y otro con Android, para evitar este tipo de contratiempos que sólo le dificultan el trabajo.

“Está super frustrante, a partir de ahora viajaré con un iPhone y un Android por si alguno llega a fallar (…) aunque compres el dispositivo más caro, no podemos confiar en estas compañías de tecnología”, concluyó.

¿CÓMO REACCIONARON LAS REDES A LA DENUNCIA DE LUISITO COMUNICA?

A pesar de que algunos internautas se solidarizaron con Luisito Comunica , la denuncia del youtuber sirvió para que también se desatara una auténtica avalancha de burlas en su contra ya que no es la primera vez que al creador de contenido le falla el iPhone.

Con el iPhone 15, por ejemplo, Luisito Comunica denunció que el aparato se calentaba muy fácil y no le rendía la pila; en otra ocasión, se compró un iPhone falso y ahora el celular simplemente se le apagó... ¡no cabe duda de que el influencer sí necesita darle una oportunidad a Android!

“No es la primera vez que te pasa eso con iPhone, me sorprende que sigas creyendo en la marca”, “A veces es mejor comprar una version anterior a la última”, “Compra un Samsung” y “Entiende que iPhone no es lo mejor” fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en Instagram.