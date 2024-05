Lucero reveló cuáles son los consejos que le ha dado a Lucerito Mijares para aprender a lidiar con las críticas en su contra

Tras la reciente polémica que envolvió a Lucerito Mijares luego de que un programa hiciera una serie de comentarios sobre su apariencia, la joven cantante sorprendió gratamente por la tranquilidad con la que reaccionó ante sus detractores. Este temple, que resultó crucial para que se ganara el cariño del público, sería resultado del arduo esfuerzo que Lucero y Mijares han hecho como padres, pues dentro de sus enseñanzas, procuraron inculcarle a su hija la fortaleza requerida para no permitir que las opiniones de terceras personas la afecten.

Así lo confirmó la llamada “novia de América”, quien compartió algunos de los aspectos que desde hace tiempo trató con Lucerito, con el fin de ayudarla a desarrollar la capacidad de hacer caso omiso a malos comentarios a los que siempre está expuesta una figura pública.

Lucero compartió lo bien que le hace saber que su hija es fuerte y no deja que las malas opiniones le afecten

En una conversación con Hola en su versión USA, Lucero abordó la controversia en la que se vio involucrada a su hija de 19 años, quien fue blanco de burlas por parte de Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal, quienes hicieron una serie de comentarios sobre su físico.

Estas “bromas” generaron gran molestia entre el público y personas cercanas a Lucerito, quienes condenaron que tres personas adultas se ensañaran con una joven. Una de las personas que no pudo contenerse y reaccionó frenéticamente fue Lucero, quien defendió a su retoño y condenó que en pleno 2024, todavía existieran personas que se justifican para agredir verbalmente a otros.

Al mismo tiempo, se dijo agradecida de saber que su hija es fuerte y centrada, por lo que tiene la suficiente madurez para ignorar los ataques, algo que llevan tiempo practicando para protegerla ahora que su carrera artística está despuntando.

“Existe una línea entre lo que puede ser una crítica negativa y lo que ya es una ofensa, un insulto. Creo que es lamentable y desafortunado que haya insultos, discriminación y violencia de género hacia las mujeres”, expresó la cantante, quien nunca se ha intimidado al momento de levantar la voz, especialmente cuando sus hijos se ven involucrados.

La artista reveló los consejos que ella y Mijares le han dado a Lucerito ahora que es una figura pública Instagram

Los consejos de Lucero para enseñarle a sus hijos a lidiar con el ‘hate’

La cantante aseguró que su hija tiene claro que muchos de los ataques que recibe, son infundados y que no debe prestarle atención a lo que digan personas irrelevantes para lo que está haciendo.

“Nosotros le aconsejamos que no se enganche, que no se enoje, que no se lo tome personal. Los ‘haters’ existen, son como las cucarachas; que tienen que existir y tienen que estar, aunque no sirven para nada, que son gente que tal vez no aporta nada”, finalizó la también actriz, que confesó que aún teniendo todo esto presente, en ocasiones no puede ignorar lo que le dicen a su hija, porque como mamá le resulta doloroso.