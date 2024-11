Lucero Mijares reveló sus requisitos para el próximo novio de su mamá: ‘Que busque al hombre perfecto’

Lucero Mijares, quien constantemente acapara la atención del público gracias a su talento y carisma, en fechas recientes confesó cómo cuáles son sus requisitos para el futuro novio de su famosa madre, Lucero.

Fue a través de una entrevista que dio para varios medios de comunicación, que Lucerito Mijares fue cuestionada respecto a la supuesta relación amorosa que tiene Michel Kuri (ex esposo de Lucero) con Rebeca Sáenz, a lo que la cantante no pudo más que enviar buenos deseos para el ex de su madre.

“Que sean muy felices, yo a él lo quiero mucho y espero que le vaya muy bien”, respondió.

En cuanto al futuro novio de Lucero, la joven aseguró que desea que encuentre al hombre y que la trate como una princesa, concluyó.

Lucerito Mijares dice que su madre merece que la traten como princesa. Eyepix Group/Future Publishing via Getty Imag

Lucero Mijares aconseja a Ángela Aguilar para lidiar con los haters

A través de esa misma entrevista, la hija de Lucero y Mijares le dirigió unas palabras a Ángela Aguilar, quien desde hace unos meses ha estado en el

“Que no haga caso, que sea feliz, que la pase bien”. También expresó que aunque no ha estado expuesta a ese tipo de situaciones, sí ha sido víctima del hate, pero asegura que ella afortunadamente tiene la ‘piel gruesa’ que sus padres le han dado y concluyó deseando que sea muy feliz y aseguró que espera poder conocerla pronto y además que le gustaría colaborar con ella.

Lucerito Mijares y Lucero Instagram

Lucero Mijares, hija de los famosos cantantes mexicanos Lucero y Manuel Mijares, se ha destacado en los últimos años por su talento y carisma. Nacida el 2 de febrero de 2005, ha seguido los pasos de sus padres en la música, impresionando con su poderosa voz en diversas presentaciones y conciertos.

En el ámbito musical, Lucero Mijares ha demostrado que tiene un estilo propio, logrando conectarse con el público joven mientras honra el legado artístico de su familia. A menudo colabora con sus padres en proyectos musicales y ha comenzado a forjar su propio camino en la industria del entretenimiento.