¡Lucerito Mijares no pudo resistirse al aroma de Eduardo Capetillo! El VIDEO del divertido momento

Lucerito Mijares de nueva cuenta se robó las cámaras en la última emisión de Juego de voces debido a la curiosa reacción que tuvo ante el principal encanto de Eduardo Capetillo: ¡su delicioso olor!

No cabe duda de que Lucerito Mijares ha sabido ganarse el corazón de miles de personas en cuestión de días gracias a su voz y, sobre todo, a su carácter amable y su carisma en el escenario: más allá de las fuertes polémicas que se han desatado en torno a ella, Lucerito es pura dulzura.

Esto quedó comprobado en la última emisión de Juego de voces, el reality show de Televisa que sirvió para catapultar la carrera de Lucerito Mijares y, al mismo tiempo, regalarle a la audiencia momentos realmente divertidos.

En esta ocasión, Lucerito Mijares se viralizó por la tierna reacción que tuvo luego de ganarle a Eduardo Capetillo en un reto y es que, lejos de enorgullecerse, la joven cayó rendida ante el cantante por uno de sus atributos más poderosos: la fragancia.

¿QUÉ PASÓ ENTRE EDUARDO CAPETILLO Y LUCERITO MIJARES?: “O SEA, WOW”

Fue en la emisión del pasado 5 de mayo que Lucerito Mijares (por parte de los “Herederos”) y Eduardo Capetillo (por parte de los “Consagrados”) subieron al escenario para competir en el reto “Con sello propio”.

Lucerito y Eduardo realmente se lucieron con su interpretación de la pieza Secreto de amor, pero lo que más llamó la atención fue que, cuando Angélica Vale anunció el triunfo de Lucerito, notó que la joven estaba bastante nerviosa y fue cuando le preguntó qué le pasaba.

Lucerito se quedó literalmente congelada con el abrazo que Eduardo le dio para felicitarla y, aunque no pudo hablar mucho, reconoció que se había quedado impactada por el olor del cantante: “No, no, no, bueno, ¡wow!, o sea, wow,”, atinó a decir.

Eduardo Capetillo Jr. intervino ante la pasmada reacción de Lucerito y, de buen humor, regañó a la joven, quien tuvo que pedir disculpas entre risas por su reacción tan inesperada: “Perdón, disculpen”, expresó apenada.