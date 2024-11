Lorena de la Garza abandona ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ tras su tremendo accidente: ¿quién la reemplazará?

Lorena de la Garza dejó a todos con la boca abierta cuando tomó el micrófono para anunciar que dejará el concurso “Las Estrellas Bailan en Hoy” después de su terrible accidente. Y no solo eso, reveló quién la reemplazará.

El tenso momento ocurrió durante la eliminación de hoy en el reality, cuando los jueces anunciaron que Paola Durante y Rafa Oropeza eran los menos votados.

¿Qué dijo Lorena de la Garza en “Las Estrellas Bailan en Hoy”?

Fue allí cuando Lorena pidió el micrófono y ofreció unas palabras hacia los televidentes: “Es evidente que tengo una lesión que no me permite seguir, por lo menos, los próximos 15 días o 3 semanas. Y yo sé que, José Luis, yo tengo muchas ganas de que él siga porque, además, es su sueño (…) Ya no puedo continuar”.

Luego, agregó que le ofrecía su lugar a Paola Durante, pues ella cree que merece continuar en la competencia. “No puedo, lo merecen ambos”

Entonces, por decisión de la producción, quienes continuarán en el concurso serán Paola Durante y José Luis Verdugo.

Cabe señalar que este día, José Luis fue auxiliado por Nashla, quien apareció en la temporada pasada.

¿Qué le pasó a Lorena de la Garza en “Las Estrellas Bailan en Hoy”?

Lorena de la Garza, de 50 años, sufrió un aparatoso accidente durante los ensayos en “Las Estrellas Bailan en Hoy”. Durante el entrenamiento, la pareja intentó hacer una cargada compleja que terminó en un impactante golpe contra el suelo.

Tras el incidente, Lorena fue llevada al médico y tras los análisis, le pidieron que usara un collarín por las lesiones que tuvo en la cabeza y el cuello.

Debido a esto, José Luis tuvo que hacer la presentación en solitario, al igual que Imanol Landeta, pues Sandra Itzel estaba en el hospital por una situación similar.

De esta manera, Verdugo tendrá una oportunidad más para darlo todo en el escenario del programa “Hoy”, y Paola, por su parte, podrá experimentar de nuevo con un compañero distinto. ¿Será que sorprenderán a todos con su conexión?