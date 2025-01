Lolita Cortés rompió el silencio tras ser hospitalizada de emergencia: ¿qué le pasó?

La delicada salud de Lolita Cortés, quien en el 2023 se sometió a un delicado tratamiento que incluyó una cirugía luego de que fuera diagnosticada con cáncer de mama , volvió a convertirse en un importante tema de conversación entre los internautas, quienes no dudaron en mandarle palabras de aliento a la famosa ante este revés.

¿Qué le pasó a Lolita Cortés , por qué surgió la crisis de desmayos que la aquejó y cómo se encuentra actualmente la “Jueza de Hierro”? Estas son las declaraciones completas que la también actriz y cantante compartió en un revelador video que de inmediato se viralizó.

¿Por qué hospitalizaron a Lolita Cortés?

A través de un video que subió a sus historias de Instagram, Lolita Cortés le reveló a sus seguidores que tuvo que ser trasladada de urgencia a una clínica luego de que sufriera una seria crisis de desmayos: ¡llegó a desvanecerse más de 20 veces!

“Fui a dar al hospital por presión alta, porque yo sufro de presión alta y me puse muy muy mal, al parecer tuve varios desvanecimientos, más de 20 y me mandaron a descansar”, detalló Cortés en el mensaje, al tiempo que reconoció que ella fue la responsable de esta crisis de salud por un fuerte motivo:

“Esto fue culpa mía porque no me tomé los medicamentos, ya me sentía bien”, aceptó la “ Jueza de Hierro ” con un semblante ya más tranquilo.

¿Cómo está la salud de Lolita Cortés ahora?

Afortunadamente esta crisis de hipertensión sólo se quedó en un susto para Lolita, quien reconoció que ya se encuentra recuperándose en su casa. Por otro lado, la famosa tuvo un mensaje muy importante para sus fans: ¡hay que checarse la presión con regularidad!

“Mi gente, de verdad, es bien peligrosa la presión alta. Hay mucha gente que se va por presión alta (…) cuídense”, finalizó.