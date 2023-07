Lolita Ayala nos dice lo que sabe del estado de su ex Jorge Berry

Lolita Ayala y Jorge Berry vivieron una historia de amor peculiar ya que no estuvo marcado por un arrebato pasional o un noviazgo de telenovela, sino por un acuerdo.

Periodistas ambos y encumbrados por su trabajo en noticiarios de Televisa, Berry insistió en casarse con Lolita Ayala a pesar de sus constantes rechazos.

La historia no tuvo un final feliz.

Ahora que se ha informado que Jorge Berry está grave, con muerte cerebral y en espera solamente de que se reúna su familia para tomar una decisión definitiva, Lolita Ayala explica que sabe muy poco de la vida de su ex esposo.

En breve contacto de mensaje con TVyNovelas, Lolita contestó:

“No. Sólo sé que está enfermo. Pero no sé ni de qué. Lo siento”.

La historia del matrimonio, la contó la propia Lolita Ayala en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

“Yo se lo dije antes de casarnos, le dije: ‘Jorge, no estoy enamorada de ti, mejor no nos casamos porque no estoy enamorada de ti’”.

Ante esto, el periodista le dijo que si en un año no se sentía enamorada, le daba el divorcio. Y así ocurrió.

