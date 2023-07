Lolita Ayala, la mujer que nunca amó a Jorge Berry pero aceptó casarse con él

Lolita Ayala y Jorge Berry estuvieron casados diez meses. Fue tan poco tiempo que la periodista no lo contaba en su lista de matrimonios.

"¿Cuántas veces te casaste?”, le preguntó Mara Patricia Castañeda a Lolita Ayala en una entrevista para su canal de Youtube.

“Tres, bueno, dos porque uno no vale... con Jorge Berry duré menos de un año... no vale, realmente no cuenta... pero sí cuenta porque firmé".

La historia de los periodistas fue de anti amor. Él estaba muy enamorado de ella y su obsesión era que se casaran.

Logró convencerla de ser novios pero cuando estaban a punto de casarse, Lolita Ayala decidió ser honesta y franca con él.

“El Jorge Berry me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba, creo”, le contó Ayala a Mara Patricia.

Jorge Berry murió este jueves 13 de julio luego de haber estado grabe en el hospital en días recientes en los que inclusos e le reportó con “muerte cerebral”.

De acuerdo con su relato de Lolita Ayala, la boda con Berry se realizó a pesar de la advertencia:

“Yo se lo dije antes de casarnos, le dije: Jorge no estoy enamorada de ti, mejor no nos casamos”.

Pero Jorge insistió, le dijo que no importaba, que el diera un año para que se enamorara.

Así que Lolita Ayala y Jorge Berry se casaron.

“Caí y me casé y no me enamoré y ya, nos divorciamos a los diez meses, esto es verdad”.

