Lety Calderón rompió el silencio sobre su salud y reveló la verdad detrás de su preocupante FOTO usando oxígeno

Leticia Calderón causó gran preocupación entre sus seguidores tras publicar una foto en la que se le ve utilizando una máscara de oxígeno y un semblante notablemente desmejorado. Desde entonces, se hicieron presentes varias teorías sobre lo que pudo llevarla a tomar este tratamiento, mismas que la propia actriz ya aclaró y explicó si realmente está atravesando por momento complicado de salud.

¿Por qué Lety Calderón usa oxígeno para respirar? La actriz aclaró qué enfermedad padece

Durante una reciente conversación con “De primera mano”, la famosa artista mexicana se sinceró acerca de los motivos que la tuvieron convaleciente en los últimos días, al grado de que le fue necesario un aditamento extra para que sus pulmones trabajaran bien. Contrario a lo que se pensó en un inicio, cuando sus fanáticos temieron que los estragos del Covid-19 estuvieran mermando su salud, Leticia Calderón contó que se trató únicamente de una intensa infección en la garganta, la cual avanzó hasta provocarle broncoespasmos, dificultándole respirar.

“Esto es un tratamiento, no fue nada grave. Fue como para agilizar las cosas, era necesario algo más intenso, pero ya solo tengo gripe y tos; ya no tengo calentura, ya no me estoy inyectando. Entonces no queda más que cuidarse muy bien”, explicó la villana de “Mi amor sin tiempo”, señalando que todo se trató de un plan pensado especialmente por los expertos a cargo de su caso, los cuales sumaron también inyecciones para desinflamar sus bronquios.

Leticia Calderón explicó por qué no quiso ser hospitalizada

Asimismo, la exesposa de Juan Collado reveló que previo a que siguiera esta orden médica, la quisieron ingresar a una clínica para prevenir que se agravara la situación, especialmente considerando que es susceptible a sufrir enfermedades respiratorias como consecuencia de la intensidad con la que le dio Coronavirus en el pasado.

Leticia Calderón sufrió una fuerte infección que estuvo a punto de llevarla al hospital Instagram

No obstante, personalmente decidió que no era lo más apropiado, tanto por cuestiones de tiempo como por no querer separarse de sus hijos.