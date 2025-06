¿Leonardo García atacó a su madre? La contundente respuesta del actor a la fuerte acusación en su contra

Una nueva polémica sacude al mundo del espectáculo mexicano, esta vez con el actor Leonardo García en el centro de una serie de acusaciones que involucran violencia familiar, adicciones y un supuesto intento de agresión hacia su propia madre. Las declaraciones publicadas por una revista de espectáculos encendieron la controversia, pero el hijo del fallecido Andrés García en una entrevista telefónica con el periodista Gustavo Adolfo Infante, rompió el silencio y respondió de manera categórica a las difamaciones, además de ofrecer su versión de los hechos y anunciar acciones legales.

¿Qué se dijo sobre Leonardo García y su madre?

El actor, conocido por su trayectoria en telenovelas mexicanas y por ser hijo del icónico Andrés García, fue acusado de protagonizar una escena de violencia extrema contra su madre, Sandra Vale. Según la publicación, durante una visita a Acapulco, Leonardo habría recaído en el consumo de alcohol y otras sustancias, lo que derivó en un altercado que habría puesto en riesgo a la señora.

La fuente anónima citada por la revista afirmó que, tras una fiesta, Leonardo ingresó al cuarto de su madre y supuestamente la atacó con un arma blanca. Esta versión también asegura que Sandra Vale tuvo que ser trasladada a un hospital por la gravedad de las lesiones.

Además, se detalló que, en otro episodio, Andrés García habría confrontado a su hijo tras enterarse de lo ocurrido, y que la discusión terminó en un altercado físico tan fuerte que supuestamente el icónico actor le disparó en el pie a Leonardo.

¿Qué respondió Leonardo García ante las acusaciones?

Ante el revuelo mediático, Leonardo García rompió el silencio en una entrevista exclusiva con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Desde el primer momento, negó rotundamente todos los señalamientos y se mostró visiblemente molesto por lo que calificó como una campaña de difamación en su contra.

“Jamás acuchillé a mi mamá y mi papá nunca me metió un tiro. Ya parece una película de terror”, afirmó con firmeza el actor de 52 años, para dejar en claro que está dispuesto a tomar acciones legales para limpiar su imagen.

También aseguró que su abogado le recomendó aclarar públicamente la situación, pues considera que no puede permitirse que este tipo de noticias falsas sigan circulando: “Una cosa es que digan chismes, pero algo así de fuerte sí hay que desmentirlo. Es una difamación grave”, dijo durante la conversación.

¿Estuvo Leonardo García en una clínica de rehabilitación?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el supuesto ingreso de Leonardo García a una clínica, lo que muchos han relacionado con problemas de adicción. El actor no negó haber estado internado, pero explicó que fue una decisión personal relacionada con un proceso de duelo y depresión.

“Murió mi papá, murieron mis gatos y, por el tema del departamento, me deprimí. Yo me metí a la clínica, no me metieron por otra cosa”, aclaró. En este sentido, negó que su internamiento estuviera vinculado con conductas violentas o recaídas en el consumo de sustancias.

¿Qué otros señalamientos ha enfrentado Leonardo García?

Además de las acusaciones relacionadas con su madre, la misma revista que difundió la información asegura que Leonardo García ha tenido episodios similares con exparejas como Ivonne Cohen, Jullye Giliberti y Rossana Mora. También se menciona un presunto caso de violencia ocurrido en julio del año pasado, donde el actor habría agredido a su actual pareja sentimental, Flaminia Villagrán.

Estas versiones fueron retomadas por el programa “Ventaneando” , en donde la periodista Rosario Murrieta señaló que la agresión ocurrió el 14 de julio y fue confirmada por fuentes cercanas.

Sin embargo, hasta el momento, Leonardo no ha respondido directamente a estas otras acusaciones. Tampoco se ha presentado ninguna denuncia pública en su contra que confirme oficialmente estos hechos.

¿Cuáles han sido las reacciones ante esta polémica?

Las redes sociales han servido como escenario de debate. Mientras algunos seguidores del actor defienden su derecho a la presunción de inocencia y critican el “linchamiento mediático”, otros exigen una investigación a fondo si las acusaciones son ciertas.

La historia se complica aún más por la figura pública de Leonardo García, quien desde hace años ha estado bajo la sombra del legado de su padre, Andrés García, y cuya vida personal ha sido objeto frecuente de especulación en los medios de espectáculos.

¿Qué sigue para Leonardo García tras su declaración?

Después de negar las acusaciones y expresar su intención de tomar acciones legales, queda por ver si Leonardo García iniciará procesos judiciales contra la revista y otros medios que replicaron la información. De hacerlo, el caso podría tomar un nuevo rumbo en los tribunales, lo que abriría un debate más profundo sobre los límites del periodismo de espectáculos y la protección de la vida privada de los famosos.

Por lo pronto, el actor ha sido enfático en su postura: no acepta las versiones difundidas y quiere dejar en claro que, lejos de lo que se ha dicho, no representa un peligro para su madre ni para quienes lo rodean.