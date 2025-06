Leonardo Aguilar lanzó una explosiva indirecta para su hermano Emiliano: ‘Gente malagradecida’

Luego de la controversia por las supuestas burlas de Leonardo Aguilar contra Cazzu, el hijo de Pepe Aguilar volvió a dar de qué hablar. Esta vez, porque el objetivo de sus más recientes declaraciones supuestamente fue Emiliano, con el que se sabe, no tiene una relación cercana, en especial ahora que el cantante dejó en claro lo mucho que desaprueba la actitud que su medio hermano ha tomado en contra de su padre.

Leonardo Aguilar salió en defensa de su familia con una contundente declaración: ¿indirecta para Emiliano Aguilar?

A través de un post hecho en su cuenta oficial de Instagram, Leonardo Aguilar reconoció la labor de Pepe Aguilar como el patriarca de la dinastía. Fue así que le dedicó un emotivo homenaje que, además de reflejar la admiración que tiene por él, también habría sido una indirecta dirigida especialmente para su hermano Aguilar por haber ignorado a su padre en una fecha tan importante.

“Mi papá, un hombre de verdad. Lo que diga se queda corto a comparación del tamaño que tiene para mí. El ejemplo de lealtad, de honestidad, de perseverancia. Estaba por decir que es el ejemplo de un hombre justo, pero no, mi papá no es justo. Mi papá es tan grande, que muchas veces da más de lo que la gente se merece. Por último , quisiera decirte que de lo que más admiro de ti, es tu capacidad de quedarte en silencio. No entiendo cómo aguantas que la gente sea tan malagradecida, que tenga tan mala memoria, que piensen que merecían tu bondad, tu dinero, tu ayuda, tus consejos”, es parte de las palabras que el hermano de Ángela Aguilar escribió para demostrar el profundo amor que siente por su papá.

Como era de esperarse, esta publicación generó opiniones divididas, especialmente entre quienes consideraron que más que una felicitación sincera, parecía una carta pensada solo para atacar a Emiliano Aguilar. Sin embargo, el joven cantante decidió hacer caso omiso a las críticas e ignoró a los detractores de su familia, que en los últimos meses crecieron considerablemente por el escándalo de Christian Nodal.

El desaire contra Pepe Aguilar que habría enfurecido a Leonardo Aguilar

Esta dedicatoria de Leonardo fue hecha poco después de que Emiliano Aguilar compartiera un mensaje por el Día del Padre, donde lejos de hablar sobre Pepe Aguilar, se dedicó a felicitar a otro hombre. Esto debido a que el polémico cantante del género urbano afirmó que uno de sus representantes es quien se ha encargado de acompañarlo y hacerle saber cómo es tener el respaldo paterno, insinuando así que su progenitor no tuvo este tipo de cuidados con él.

“Feliz Día del Padre a la persona que me forjó, que me hizo ser la personade huev*s que soy hoy, que gracias a él supe lo que es tener un padre. Te quiero un chingo. Ya sé que a veces soy un desmadre, pero aquí andamos. Happy Fathers Day”, escribió el artista, un gesto que aparentemente habría detonado la molestia de su hermano.