LCDLFM: Agustín Fernández reveló detalles, que no se vieron, de su encuentro en la regadera con Gomita

Si algo ha quedado claro de esta temporada de “La Casa de los Famosos México”, es que la gran mayoría de los participantes están más que dispuestos a hacer lo que sea necesario para generar contenido y atraer la atención del público. Para muestra, los supuestos romances que se han ido dando entre las celebridades del reality, como el que habrpia nacido entre Agustín Fernández y Gomita hace un par de días.

Y es que si bien iniciaron el proyecto como compañeros de habitación, varios seguidores del programa se percataron de que la influencer sentía cierta atracción hacia su amigo, que con el paso del tiempo se volvió mucho más evidente. La prueba más contundente de este rumor sería el inesperado encuentro que ambos personajes habrían protagonizado en una de las regaderas de la casa, del que Agustín ya se atrevió a dar detalles.

Agustín Fernández confesó qué pasó cuando él y Gomita compartieron el baño

En días pasados, se especuló que dos figuras de LCDLFM había participado en un acto prohibido al tener una especie de encuentro íntimo. Esto después de que Gomita y Agustín Fernández comenzaran a bromear con un romance, aseverando que ya habían pasado la noche juntos.

Quien no se quiso perder los detalles de esta historia fue Shanik Berman, que con su particular forma de sacar plática, le preguntó al argentino qué tan cierto es que se habían bañado juntos en una ocasión, cuestionamiento del que recibió una sorprendente respuesta.

“Una vez en la ducha nada más, fue la calentura del momento. Nos metimos en la ducha, que ahí no se ve nada. No se ve, además lo tapamos con el vapor”, dijo el modelo, quien en todo momento se mantuvo firme en su versión e insistió que esto sí había pasado.

Internautas aseguran que Gomita sí está enamorada de Agustín Instagram

Sin embargo, para la periodista no fue convincente y le dejó claro que no le creía, aún si Gomita respaldaba su versión. Finalmente, quedó expuesto que se trataba de una historia que se pusieron de acuerdo para contar, aunque los seguidores de LCDLFM, han señalado que en realidad la comediante sí parece estar interesada en Agustín, puesto que es algo que no puede disimular cada que está cerca de él.