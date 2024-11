Laura Zapata deja atrás el duelo por la muerte de Ernestina Sodi y celebra un nuevo triunfo: ‘Estoy emocionada’

A una semana de la muerte de Ernestina Sodi, su hermana y archirrival durante más dos décadas, la actriz Luara Zapata, se mostró en redes sociales feliz, emocionada y orgullosa por un premio que le es otorgado a los Líderes de América.

Este premio y celebración de Laura Zapata llega a solo unos días de la muerte de Ernestina Sodi. Lo picante del posteo, más allá de que la vida sigue y la muerte hace parte de la vida, la famosa actriz es foco de la polémica porque su hermana murió enojada con ella en medio de una rivalidad que duró 22 años.

Laura Zapata, la pelea que la separó de Ernestina Sodi Instagram Laura Zapata

La celebración de Laura Zapata

‘Celebrando un momento especial. Honrada de ser reconocida. Estoy emocionada, orgullosa, agradecida. Me van a otorgar el premio LÍDERES DE AMÉRICA’, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a lo revelado por la hermana de Ernestina Sodi y Thalía, este premio y reconocimiento se debe a su ‘contribución, liderazgo, compromiso con la excelencia, reconocimiento a mi trabajo y dedicación’.

Laura Zapata es premida Instagram Laura Zapata

La famosa recibió este premio como un ‘honor’ y agradeció a todos por el apoyo que le dan y le siguen dando en su carrera y vida.

El anuncio fue recibido por los fans de la actriz con mucho cariño y amor. Varios de sus seguidores la respaldaron en el posteo, la celebración y en la entrega del premio.

Las palabras de Laura Zapata tras la muerte de Ernestina Sodi

Con una foto familiar, rodeada de hermanos, primos, sobrinos, y entre otros miembros, la actriz dejó que la vida siga y pese al dolor, debe cerrar el ciclo con Ernestina Sodi, su hermana.

‘Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean’.

Familia paterna de Laura Zapata Instagram Laura Zapata.

Tras la polémica por la muerte de Ernestina en medio de su pelea familiar, Laura Zapata eligió refugiarse en su familia paterna. ‘Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil.

Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor, me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo’, escribió la actriz.