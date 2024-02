La polémica opinión de El Temach sobre la supuesta infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole

El Temach le dio “su aprobación” a Peso Pluma por pasear con otra mujer.

La ruptura entre Peso Pluma y Nicki Nicole debido a una supuesta infidelidad por parte del mexicano ha generado una avalancha de comentarios y opiniones de todo tipo. Influencers como Maryfer Centeno y El Temach se han sumado a la polémica para expresar sus puntos de vista, aunque este último causó revuelo con su perspectiva.

A través de TikTok, Luis Castilleja, conocido como El Temach, fue cuestionado sobre su opinión respecto a lo sucedido entre Peso Pluma y Nicki Nicole.

Explicó que considera que es pronto para afirmar si hubo o no infidelidad, y criticó a la rapera argentina por “hacerse la víctima” al confirmar la ruptura con ‘Doble P’.

“A mí se me hace muy obvio. El vato (Peso Pluma) no se va escondiendo, va de la mano con la morra; a mí se me hace que hay algo detrás”, especuló el influencer, conocido por sus supuestos rituales para convertirse en ‘macho alfa’.

Luego, expresó lo que para él habría sido la realidad de esta controversia: “De entrada, pareciera que ya habían terminado, y si es así, pues el vato es libre de hacer lo que quiera; es decir, si ya habían terminado, y el vato está demostrando que hay opciones, pues ese vato tiene el sello de aprobación de ‘El Temach’”.

La respuesta de El Temach generó un debate en los comentarios de su video, y muchos de sus seguidores estuvireron de acuerdo con él.

¿Por qué Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron?

Nicki Nicole confirmó la ruptura con Peso Pluma después de enterarse de la infidelidad de su pareja con una mujer misteriosa, tal como lo hicieron sus fans, gracias al viral video de este martes. El domingo por la noche, el cantante jalisciense fue visto disfrutando con su amigo el DJ Alec Monopoly, compartiendo mensajes controvertidos y hasta historias sobre lujosos relojes.

Sin embargo, un nuevo clip muestra al cantante de ‘Lady Gaga’ vestido de manera similar, mostrándose muy afectuoso con quien sería Sonia.

A pesar del escándalo, usuarios en redes sociales también señalaron a Nicki Nicole por aparecer tomada de la mano de otro hombre. ¿Entonces quién engañó primero?, se preguntan.

El breve comunicado que compartió Nicki Nicole. (Instagram)

La contundente respuesta de la supuesta amante de Peso Pluma sobre la infidelidad a Nicki Nicole

La misteriosa mujer del video fue identificada como Sahar Sonia y resulta que la joven ya respondió al escándalo sobre la supuesta infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole.

En Instagram, la modelo publicó un breve comunicado en sus historias con una respuesta contundente: “No crean todo lo que escuchan en los medios. Siempre hay dos lados en una historia”, dijo.

Sahar Sonia publicó este mensaje en su cuenta de Instagram. (Instagram @saharsoniaa)

