La novia de José Eduardo Derbez no pudo más y explotó contra una hater: ‘Metiche entrometida’

La decisión que José Eduardo Derbez y Paola Dalay

José Eduardo Derbez y Paola Dalay se encuentran en uno de sus mejores momentos como pareja con el próximo nacimiento de la pequeña Tessa ; sin embargo, la polémica no tardó en aparecer debido a que, contrario a lo que se esperaba, no ha sucedido el esperado reencuentro entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo con la llegada de la bebé.

En el primer baby shower organizado con la dinastía Derbez, la ausencia de Victoria Ruffo fue más que notoria y de inmediato desató toda clase de críticas en redes, las cuales se arrecieron con la celebración de un baby shower, ahora organizado especialmente para la familia de la protagonista de “La madrastra”.

Hasta el momento, Paola Dalay había optado por permanecer en silencio ante la oleada de ataques; sin embargo, la influencer no pudo soportar más y, a través de unos contundentes comentarios, le pidió a los internautas no opinar sobre algo que “no vivieron”.

PAOLA DALAY RESPONDIÓ, TAJANTE, A LAS CRÍTICAS DE SUS HATERS

Todo comenzó cuando Paola Dalay subió a su cuenta de Instagram algunas fotos inéditas del baby shower que ella y José Eduardo organizaron para la familia Derbez. Las críticas, como era de esperarse, pronto aparecieron, por lo que la influencer ya muy molesta se enfrascó en un tenso intercambio con una persona que escribió:

“Si no le gusta como contesto, no comente, metiche entrometida”

“A veces me pongo a pensar que como será el día del nacimiento, si se dividirán las familias o en el Bautizo”, escribió el user @unanubefucsia. Su comentario desató toda una avalancha de reacciones que se descontroló debido a que Paola intervino y comenzó a discutir:

Todo comenzó con un comentario y de repente hubo un descontrol total. INSTAGRAM

“Si a nosotros no nos molesta, a ti menos. No eres quien para llamar ‘inmadurez’ algo que tú no viviste. Cada quien sabe como lleva sus problemas, si sé si me explico”, escribió la influencer. Otra usuaria no dudó en llamarla “grosera maleducada”, por lo que la novia de José Eduardo Derbez explotó:

“Si no le gusta como contesto, no comente, metiche entrometida”, escribió la creadora de contenido, quien dio fin de esta forma a la batalla campal virtual que dio bastante de qué hablar y pronto se colocó entre las tendencias de las últimas horas.