La mamá de Geraldine Bazán les lanzó un fuerte dardo a Irina Baeva y Gabriel Soto: ‘Pura publicidad’

Rosalba Ortiz, la mamá de Geraldine Bazán, no se quedó callada y le lanzó un fuerte dardo a Irina Baeva y Gabriel Soto

Desde hace varios días, Irina Baeva y Gabriel Soto acapararon las tendencias de búsqueda por una teoría que apunta a que se dieron una nueva oportunidad en el amor, la cual surgió luego de que ambos fueron captados en un restaurante.

Irina Baeva ya aclaró que su relación es exclusivamente profesional y de amistad; sin embargo, esto no fue suficiente e incluso la madre de Geraldine Bazán se pronunció sobre este escandaloso tema con unas contundentes palabras dedicadas, sobre todo, a la rusa, ¡no se guardó nada!

¿QUÉ DIJO LA MAMÁ DE GERALDINE BAZÁN SOBRE IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO?

La señora Rosalba Ortiz fue muy clara al respecto durante un encuentro reciente con medios de comunicación al considerar que la presunta reconciliación de su exyerno es “pura publicidad” para ambos, sobre todo para Irina Baeva.

“A ver, niña, preocúpate por que tu trayectoria sea reconocida”

“Pura publicidad, yo creo que hay ausencia de progenitores (…) hay veces que hay personas que no aceptan que se terminó, y no quieren estar solos, o no pueden mantenerse solos”, expresó la mamá de Bazán en una clara indirecta dirigida a la actriz nacida en Rusia y cuyo desempeño en Aventurera fue blanco de críticas.

Por otra parte, la señora Rosalba se mostró satisfecha porque, a pesar del escándalo, Geraldine Bazán ha logrado salir adelante sin verse salpicada en conflictos mediáticos: “Mi hija siempre ha quedado como una dama: nada más”, consideró.

Al final, Rosalba Ortiz le aconsejó a Irina concentrarse en su carrera como actriz y no en las polémicas para obtener más seguidores en redes: “A ver, niña, preocúpate por que tu trayectoria sea reconocida. Los reconocimientos son con los premios, no con las palabras o los seguidores falsos”, expresó.

¿POR QUÉ DICEN QUE IRINA BAEVA Y GABRIEL SOTO SE RECONCILIARON?

Los rumores de reconciliación de Irina Baeva y Gabriel Soto comenzaron cuando, en el programa Con Permiso, “Pepillo” Origel presentó un video en donde se aprecia a ambos actores cenando en un restaurante ; incluso, el periodista fue más allá y ventiló que fue Soto quien le habría pedido otra oportunidad a su ex.

Cuando el asunto del video parecía haberse olvidado, Irina Baeva y Gabriel Soto aparecieron en público cuando acudieron al Upfront 2025 de TelevisaUnivisión e intercambiaron un gesto afectuoso que sorprendió a más de una persona, ¡ aquí puedes ver la foto exclusiva de ellos !