La mamá de Gala Montes ya reaccionó a la millonaria propuesta que le hizo Adrián Marcelo: ¿qué dijo?

Los problemas que Gala Montes y Adrián Marcelo tuvieron durante su participación en “La Casa de los Famosos México” no están cerca de terminar, sobre todo ahora que protagonizaron otra pelea en público. Sin embargo, lo que en definitiva nadie se esperaba, es que Crista Montes, la madre de la villana de “Vivir de amor”, se pronunciaría al respecto de la inesperada proposición que el influencer le hizo y se volvió viral.

Crista, la mamá de Gala Montes, ya le respondió a Adrián Marcelo: ¿aceptará su propuesta?

Luego de que Adrián Marcelo dio a conocer que tiene intenciones de pagarle casi medio millón de pesos a la mamá de Gala Montes para platicar con ella, la señora ya salió a responder públicamente. Así lo hizo a través de una transmisión en vivo hecha en su cuenta de TikTok, donde se mostró molesta por los comentarios que recibió durante las últimas horas, cuando se volvió un blanco colateral en las peleas de su hija.

“Estoy recibiendo mensajes diciéndome: ‘es que cómo se le ocurre’. A ver, yo no hablé mal de Gala, yo ni he abierto la boca, no me he movido de mi casa. Yo no he dicho nada señores”, señaló la mujer, que hace apenas unos meses apuntó contra la intérprete de “Tacara” por una serie de conflictos familiares que propiciaron su distanciamiento definitivo.

No obstante, hasta el momento todo indica que ni siquiera esta situación será suficiente para que la mamá de Gala Montes acepte y Crista Montes mostró que no está interesada. puesto que en el pasado ya había expresado su desagrado por el expresentador de “SNSerio”. Esto cuando enfureció por la actitud de Adrián Marcelo, condenando que nadie le pusiera un alto ni defendieran a la joven.

¿Por qué Adrián Marcelo quiere conocer a la madre de Gala Montes?

Este fin de semana, Adrián Marcelo causó furor en redes sociales al publicar un intrigante mensaje dedicado especialmente para la mamá de Gala Montes, su mayor enemiga. Y es que a pesar de que no precisó en detalles, el comediante externó a través de su cuenta de X (antes Twitter), que tenía interés en reunirse con la señora para hacerle una entrevista.

Adrián Marcelo le mandó un inesperado mensaje a la mamá de Gala Montes Instagram

La oferta no terminó ahí, pues a sabiendas de lo insólito de este proyecto, el exhabitante de “La Casa de los Famosos México” manifestó que estaba dispuesto a pagarle 350 mil pesos, todo a cambio de que cuente la verdad detrás de su historia familiar mediante sus canales en redes sociales. Por si fuera poco, seguidores del irreverente conductor se unieron para recaudar más dinero, con el fin de que la propuesta sea imposible de rechazar, aunque parece que todos estos esfuerzos todavía no son suficientes para la Crista Montes.