La fuerte razón por la que Rocío Sánchez Azuara detesta al ‘Capi’ Pérez: esto es lo que sabemos

Rocío Sánchez Azuara externó el odio que siente hacia “El Capi” Pérez durante una charla que tuvo con Anette Curubu, ¿pero por qué el comunicador le cae tan mal? Una parodia podría estar detrás de este pleito.

En la entrevista, que data desde hace varias semanas pero que se viralizó de nueva cuenta en las últimas horas, Rocío Sánchez Azuara no dudó en lanzar hirientes dardos contra el presentador , cuyas parodias ya lo han metido en aprietos en otras ocasiones:

“Sí, lo odio, porque me cae de la fregada, me cae mal, me parece irreverente. A mí me faltó el respeto en algún momento y se equivocó (...) se metió donde no debía y me caía muy mal, se lo digo en su cara”, expresó Rocío Sánchez.

¿Qué pasó entre Rocío Sánchez Azuara y “El Capi” Pérez? Aunque la comunicadora no quiso hablar mucho al respecto, una entrevista que su colega ofreció hace tiempo podría darnos la respuesta.

¿POR QUÉ ROCÍO SÁNCHEZ DETESTA AL “CAPI” PÉREZ?

Fue en una charla que “El Capi” Pérez ofreció para el podcast de La Burrita Burrona donde ventiló el origen del odio que Rocío Sánchez siente hacia él: todo apunta a que se originó por una parodia en donde la imitó.

“A la señora no le gustó mi parodia y no tiene nada de malo que no le guste, ella se quejó con los altos mandos”

“Yo estuve involucrado en un chisme, una vez hicimos una parodia, ya ven mis parodias cotorronas, cero llevadas, hice una parodia de una señorona, Rocío Sánchez Azuara, a quien le mando un respeto y un beso, son cosas de la vida”, expresó el comediante en esa ocasión.

“A la señora no le gustó mi parodia y no tiene nada de malo que no le guste, ella se quejó con los altos mandos, me hicieron una cita con los altos mandos, un careo”, detalló Pérez, aunque tampoco quiso brindar más detalles sobre el número humorístico que le desagradó a Sánchez Azuara.