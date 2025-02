El escalofriante testimonio de un famoso actor sobre el infarto que sufrió: ‘La sensación de irte y dejarte ir’

Solo quienes han experimentando un infarto o cualquier otro momento cercano a muerte podrá entender lo que este famoso actor de Hollywood reveló en una entrevista para el programa ‘Cuarto Milenio’. ¿Quieres saber quién es el famoso que está detrás de esta aterradora, pero no por eso, menos fascinante historia?

Fue Antonio Banderas quien en el 2017 cuando disfrutaba unas hermosas vacaciones en su casa de campo en Londres junto a su pareja Nicole Kimpel sufrió un infarto. Parecía que era su día, pero el actuar rápido de la pareja del actor, colocando dos aspirinas bajo la lengua, sumado al accionar pronto de los médicos, hicieron que aún el actor español siga vivo y contando la historia.

Antonio Bandera reveló lo que se siente estar muerto

Agradecido con su novia por el gesto heroico, Antonio Banderas contó lo que sintió en horas antes del aterrador momento. ‘Una sensación como cuando tienes mucho sueño que no puedes abrir los ojos, multiplica eso por 10, la sensación de irse, lo que te pide el cuerpo es abandonarte y dejarte ir, a mí lo que me empezó a doler fueron las mandíbulas, más que el pecho. Me tumbé en el suelo y traté de no dejarme ir”.

Antonio Banderas tenía 57 años aproximadamente para cuando tuvo el infarto al corazón y toda una fortuna por disfrutar. Un claro ejemplo de cuáles son las verdaderas cosas de la vida que tienen valor.

Antonio Banderas y Nicole Banderas y una experiencia paranormal Instagram.

El evento paranormal que vivió Antonio Bandera

Un día antes del infarto, contó el actor, su novia Nicole Kimpel tuvo un fuerte dolor de cabeza y salió a comprar los medicamentos. Guida por los ángeles o algún ser de luz, lo único disponible eran aspirinas de 500 mg.

Antonio Banderas disfrutando del amor Instagram.

Mientras pagaba, el frasco cayó al suelo, pero la persona que la atendió le avisó y pudo recogerlo. Esas mismas aspirinas, al día siguiente, le salvaron la vida a Antonio Banderas. La extraña cadena de sucesos hizo que Banderas se cuestionara si realmente fue una simple coincidencia o si había algo más detrás de aquel episodio.