La casa de las flores: Tragedias y polémicas es las que ha estado envuelta la exitosa serie

Las polémicas y tragedias han perseguido a la serie ‘La casa de las flores’, dirigida por Manolo Caro.

Verónica Castro (Virginia de la Mora) desmintió al director Manolo Caro de que haya tomado por sorpresa a la producción en dejar la serie, pues ya no apareció su personaje en la segunda temporada.

“Repito no deje la serie arreglé con Netflix y Manolo Caro dijo que solamente tres capítulos y que trabajaría con la voz en off todo el resto porque hablaría muerta y eso fue lo que no acepte”, aclaró la querida actriz en sus redes.

En julio de 2021, el actor Juan Pablo Medina (Diego Olvera), sufrió la amputación de una pierna, para salvarle la vida, debido a que tenía coágulos en el intestino, provocándole un infarto silencioso que derivó en una trombosis venosa.

A principios de octubre de 2022, la actriz española María León (Purificación Riquelme), fue detenida y pasó varias horas tras las rejas por haber golpeado a un policía en calles de Sevilla.

Rebecca Jones (Victoria Aguirre) falleció a los 65 años de edad el pasado 22 de marzo, tras pasar varios meses complicados de salud, debido a una deficiencia pulmonar que derivó en una neumonía. En 2018, la querida actriz superó el cáncer de ovario que se le diagnosticó.

Este jueves 17 de junio, el medio del espectáculo volvió a vestirse de luto ante el fallecimiento del primer actor David Ostrosky (Salomón Cohen) a los 66 años de edad. Semanas atrás, trascendió que el primer actor se alejó de los reflectores porque habría sufrido la amputación de un brazo debido a un cáncer que padecía.