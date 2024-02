Kim Kardashian batalla contra una enfermedad incurable que afecta su piel, ¿qué es la psoriasis?

La socialité se sinceró sobre su estado de salud actual y, a través de sus stories de Instagram, subió una foto que rápidamente encendió las alarmas en Instagram ya que se ven los daños que la psoriasis, una enfermedad cutánea, le ha dejado en su pierna.

Los seguidores no dudaron en responder a esta storie con toda clase de comentarios en donde le desearon a Kim una pronta mejoría, ¿pero qué dijo ella sobre esta enfermedad y qué es la psoriasis?

KIM KARDASHIAN DETALLA SU LUCHA CONTRA LA PSORIASIS

En la publicación de Kim Kardashian, se ve la fotografía de una de sus piernas, la cual se ve roja y con irritación. La inquietante instantánea fue acompañada de este texto en donde la famosa expresó su preocupación:

“Qué loca es mi psoriasis en este momento, muchachos. Es como si me subiera por toda la pierna y no sé qué está pasando, pero tengo que resolverlo, esto es una locura. Ahora puedo decir que me está bajando y subiendo por la pierna y todo el muslo, sólo sé que es hora de resolver esto”, se lee.

La pierna de Kim Kardashian luce irritada. INSTAGRAM/kimkardashian

Kim Kardashian aceptó que ha tomado toda clase de remedios para frenar el avance de la psoriasis sin éxito, y detalló asimismo que la afección tomó fuerza luego de que ella hiciera algunos cambios en su dieta.

¿QUÉ ES LA PSORIASIS?

De acuerdo con el sitio web de la Clínica Mayo , “la psoriasis es una enfermedad de la piel que causa un sarpullido con manchas rojas y escamosas que pican, sobre todo en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo”.

Lamentablemente, señala el portal, la enfermedad es crónica y no tiene cura, aunque sí puede controlarse con tratamiento: " (La psoriasis) puede ser dolorosa, interferir en el sueño y dificultar la concentración. Esta afección suele presentarse en ciclos, con brotes que duran algunas semanas o meses y luego disminuyen”, se lee.

Síntomas de la psoriasis