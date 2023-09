Karla Gascón sigue al ataque: “Wendy es un señor con chichis”

Al igual que Libertad Palomo, Karla Gascón ha recibido en redes sociales amenazas de muerte por parte de los fans de Wendy Guevara, y asegura que no se va a dejar.

En entrevista con TVyNovelas, la artista aclaró su punto de vista con respecto a la ganadora de La Casa de los Famosos México.

¿Cuál es tu opinión de ella (de Wendy)? ¿Qué te molestó?

De ella no opino nada, porque no la conozco personalmente. Lo que me molestó fue que me empezaran a asociar con esta mujer, y cuando investigué lo que decía, me pareció fatal. Lo que hace es dar argumentos a la gente transfóbica para que, a quienes estamos luchando por una cosa totalmente opuesta, se nos trate como está ocurriendo ahora.

¿A qué te refieres?

Ella dice ser una chica trans que no se considera mujer. Además, habla cosas que a mí, particularmente, no me parecen correctas. Si para ella misma es un señor con chichis, lo siento mucho, eso no es ser una mujer trans. Por favor, no la equiparen con personas que estamos luchando por otra cosa diferente, que es por lo que Libertad Palomo y muchas personas estamos protestando. Ella dice que se representa a sí misma, sí, pero después los medios y la gente mete todo al mismo costal, y ella se aprovecha de la palabra mujer trans para hacerse eco.

Precisamente Libertad Palomo ha dicho que Wendy Guevara no la representa; incluso denunció que ha sido amenazada por las fans de la influencer, ¿qué piensas al respecto?

A mí me hicieron exactamente lo mismo; cuando publiqué no saber quién era esta persona y que me dejaran en paz, recibí amenazas de muerte, insultos de todo tipo, muy graves... Obviamente yo también he denunciado, he bloqueado no sé a cuántas personas y les han borrado sus cuen- tas de redes sociales. Haré las actuaciones legales que considere pertinentes; ya he puesto varias denuncias por acoso cibernético. Me parece fatal como actúa este tipo de personas, ya sean pagadas o no; es acoso, violación a los derechos y violencia; eso se tiene que acabar. Como siempre digo: ser LGBT, trans, gay, heterosexual, fontanera, electricista o panadera no te quita lo pen...; hay gente pen... en todos los espectros de la sociedad.