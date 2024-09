¡Quiere redimirse! Sian Chiong, dispuesto a todo por el perdón de Gala Montes tras La Casa de los Famosos México

Tras su expulsión de La Casa de los Famosos México, ocurrida el pasado 15 de septiembre, Sian Chiong tuvo que enfrentarse a la “vida real”, en donde lo esperaban varios cuestionamientos por la personalidad que mostró en el reality. Esto ya que en más de una ocasión lo tundieron en redes debido a ciertas actitudes, enfocadas principalmente en su “hipocresía” con Gala Montes.

Ahora que aparentemente pudo analizar una a una sus acciones, el actor admitió que se siente pésimo por haberse traicionado a sí mismo, y en el camino, serle desleal a la actriz, a la que conocía de tiempo atrás. Por lo que ya tiene claro que no está dispuesto a perder su amistad tan fácil, ya que al menos espera poder hablar con la finalista para así explicarle sus razones.

Sian Chiong reveló que espera reencontrarse con Gala Montes para disculparse por “traicionarla”

Durante su reciente visita al programa de radio de Yordi Rosado, Sian Chiong se sinceró acerca de los sentimientos de culpa que llegaron a él al percatarse de que se portó muy mal con varios de sus excompañeros de La Casa de los Famosos México.

Lo anterior le pesó sobre todo al dimensionar lo que hizo hacia Gala Montes, que por el contrario, siempre le brindó respaldo, aun cuando decidieron jugar en equipos distintos. Es por esto que ya tiene pensado cómo abordar la situación una vez que se reencuentren, pues es consciente de que tiene que disculparse.

“Si tú fueras Gala y estuvieras saliendo, te diría: ‘mi amor, te quiero decir esto antes de que lo veas. La cag#@ horrible, me dejé llevar por el juego y yo fui el que le dijo a Adrián Marcelo que no estudiaste actuación. Te pido una disculpa enorme, sé que ahora mismo es difícil procesarlo, pero lo lamento mucho, mi intención no era hacerte daño”, apuntó Sian, quien en cuanto comenzó a enterarse de lo que pasó durante su ausencia, ha asegurado que se arrepiente de varias de las cosas que hizo en el afán de querer permanecer dentro de la competencia.