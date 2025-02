Juan Soler responde a las críticas por su opinión sobre inmigrantes y el apoyo a Trump

Juan Soler respondió a los haters que lo criticaran por dar su postura sobre la política de Donald Trump y los inmigrantes en Estados Unidos en una charla con la periodista Adela Micha para el programa La Saga.

“Estoy hasta la mad** de todos los que odian, de todos los que censuran y de los que cancelan. Tengo 34 años viviendo en México y vine porque yo estudié actuación en Argentina; amo la televisión. No salí huyendo de nada. Soy legalmente mexicano porque cumplí con todas las exigencias de la ley como el ciudadano responsable que soy. Resulta que decir la verdad es un delito”, se defendió en un video de 8 minutos publicado en su cuenta personal de X (Twitter).

Ya me cansaron!!!

La hipocresía Progresista, Zurdos resentidos, Haters inservibles.

SEAMOS LIBRES, LO DEMÁS LO IREMOS CONSTRUYENDO… pic.twitter.com/wDuL5SvN14 — Juan Soler (@juansolervalls) February 19, 2025

Luego, recalcó su postura y dijo que, para él, esto “representa el cambio”, y afirmó que él dijo lo que todos piensan, pero que nadie se atreve a decir.

“No necesito permiso para pensar diferente, yo me doy mi permiso porque soy un tipo libre. Así que me puedes seguir atacando, pero la verdad siempre encuentra su camino”, agregó.

El actor argentino también abordó la polémica sobre los “actos” que realizó con una cabra hace más de 10 años: “Me llaman zoofilia, odiador de animales, por favor, no sean imbé**es. Investiguen, no sean estú***. ¿Qué no se dan cuenta de la estupidez en la que caen?”.

Explicó que el programa en el que dijo lo de la cabra, tenía preparado la anécdota humorística.

“El tema del día eran momentos íntimos raros, extraños, bizarros, dentro de las propuestas había uno con una cabra; yo elegí la cabra”.

¿Qué dijo Juan Soler sobre la inmigración?

Juan Soler ofreció su opinión sobre la violencia y la inmigración en entrevista con Adela Micha. En el programa abordó la política de los presidentes Donald Trump (EE.UU.), Javier Milei (Argentina) y Nayib Bukele (El Salvador).

“Esos países son los más libres. Todo el mundo está romantizando la delincuencia, la inmigración ilegal, la cultura woke, todo lo romantizan”, dijo.

En los comentarios de su publicación, Soler continuó recibiendo críticas y opiniones negativas.

No te pierdas: