Juan Osorio asegura que sólo ha “borrado” a una actriz de su vida: ¡Y no es Niurka!

Aunque el productor Omar Suárez asegura que Juan Osorio le está “metiendo el pie” en Televisa para impedir que en los programas de variedades entrevisten al elenco de Perfume de Gardenia, el creador de telenovelas asegura que no tiene tantas influencias como para vetar a alguien en la planta televisora de San Ángel.

En un encuentro con los medios, la tarde de este jueves, Osorio dijo que en su vida sólo ha bloqueado a una actriz por los problemas que le causó en el pasado cuando trabajaron en un melodrama. Y por sorpresa, no se trata de Niurka Marcos, con quien actualmente protagoniza una guerra mediática.

“Sólo una sola actriz que me falló, hace años, que me hizo ver mi suerte, dije que no volvería a trabajar”, expresó Osorio, refiriéndose a Julieta Rosen, quien lo llevó a vivir un infierno mientras grababan Madres egoístas.

Según el productor, “fue muy desgastante y difícil”, por lo que nunca volvería a repetir esa terrible experiencia que le dejó un gran aprendizaje cuando despegaba como ejecutivo en 1991.