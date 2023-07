Jorge Salinas vuelve a prenderse contra los chismosos y mugrosos que hablaron de su supuesta infidelidad

Jorge Salinas fue señalado por haberle sido infiel a su esposa, Elizabeth Álvarez, luego de que se filtraron unas imágenes donde supuestamente está besándose con su nutrióloga, Anna Paula Castillo.

Jorge Salinas vuelve a arremeter contra los “chismosos” y “mugrosos” que sacaron a la luz su supuesta infidelidad.

Jorge Salinas, de 54 años, reiteró que con la gente (reporteros) chismosa nunca ha tenido buena relación, luego de que se diera a conocer que el actor presuntamente le fue infiel a su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, de 45 años.

“Nunca ha habido tormenta, las tormentas que he atravesado se han realizado a través de ti (le dijo a una reportera) y ustedes mismos (la prensa) las calman, y está padre porque son emocionantes ¿no?, a la gente le gusta el chisme de vez en cuando”.

“Con la gente chismosa nunca he tenido buena relación, pero también los entiendo porque no tienen otra forma de la que puedan vivir y llevar el pan a su casa, no tienen esa fortuna, pero ni modo... les he dicho mugrosos, mi amor (le dijo a una reportera) a dos compañeras tuyas... hay calidad”.

Jorge Salinas, un tanto molesto, cuestionó el trabajo de los compañeros de los medios de comunicación, tras rumores de infidelidad con su nutrióloga Anna Paula Castillo.

"¿Por que les dije mugrosos?, porque no tienen calidad moral, y nada más les digo que tú puedes ser un ser humano y tener ganas... si no me dejas terminar pongo fin a la conversación... entonces si tú tienes que hacer cosas para llevar el pan a tu casa, pero ya cuando lo haces con dolo ya no se vale”, señaló el actor.

Jorge Salinas dejó en claro que su matrimonio(de más de 10 años) con Elizabeth Álvarez está más sólido que nunca , pues dijo que “no ha tenido ni tendrá una relación fuera de su matrimonio”, tras darse a conocer unas imágenes donde está en una situación bastante comprometedora con su nutrióloga, Anna Paula Castillo.