El vínculo de Javier Díaz, ex de Inés Gómez Mont, con el caso del empresario Íñigo Arenas Saiz

Entre Javier Díaz, ex esposo de Inés Gómez Mont, y la muerte del empresario Íñigo Arenas Saiz, de 41 años, existe un vínculo, pues Díaz es el dueño del Club República, donde Arenas fue visto con vida por última vez.

La mañana del lunes 7 de agosto, las autoridades del Estado de México notificaron haber encontrado el cuerpo sin vida del empresario desaparecido desde el domingo 6, por lo que la ex pareja de Gómez Mont publicó en Twitter un video de las cámaras de su club nocturno.

“Se ha hecho de nuestro conocimiento que no localizan al señor Iñigo Arenas. Hemos revisado nuestras cámaras de seguridad y captamos su salida del República a las 2:46 am escoltado por un guardia de nuestra seguridad dado que se le pidió al señor Iñigo que se retirara del establecimiento dado su mal estado. De igual manera nos informan que trató de ingresar a otros establecimientos que de igual manera no le permitieron el acceso al lugar. A partir de ahí se fue por calle La Fontaine y de ahí desconocemos su paradero”, escribió para deslindarse de culpas.

Sin embargo, usuarios de Twitter comenzaron a poner en duda la buena fe de Javier Díaz y, señalaron que su publicación carecía de sensibilidad y mostraba supuestas intenciones de lucro con la entonces desaparición del empresario.

“La indolencia de tú comentario revictimiza a Iñigo. Ofende su memoria y lastima a sus deudos. Muy desafortunado constatar qué hay empresarios más preocupados por su lucro que por la seguridad de sus clientes y especialmente por cumplir las leyes”, dijo un usuario de la red social.

Incluso, otro usuario compartió el testimonio de un joven que habría sido secuestrado tras salir del Club República: “Tengan cuidado los que van a ese lugar porque pasan seguido secuestros. A mi amigo le recomendaron un “taxi seguro” los de República y lo asaltaron, lo drogaron y lo fueron a botar a Indios Verdes”.

Más tarde, las autoridades confirmaron el deceso de Íñigo Arenas Saiz, dejando a cientos de personas con muchas dudas sobre lo que realmente pasó durante las últimas horas de vida del empresario.