Intentan secuestrar y matan a tiros al rapero Lefty SM en Zapopan

Sujetos fuertemente armados, tras burlar a la seguridad privada, irrumpieron violentamente en la residencia del rapero Lefty SM y acabaron a tiros con su vida, en presencia, de su esposa.

Los trágicos hechos se registraron la noche del sábado 2 de septiembre, sin embargo, el interprete falleció la mañana del domingo 3, cuando le intentaban salvar la vida en un centro hospitalario.

“Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas”, comunicó en primera instancia, la compañía discográfica Alzada.

Según información preliminar de las investigaciones de la Fiscalía del estado de Jalisco, tres delincuentes armados entraron en un vehículo blanco al fraccionamiento La Cima en Zapopan, en donde residía Lefty SM.

Lefty SM y su esposa Instagram

Tras burlar la seguridad, los sujetos se dirigieron directamente hasta la casa del cantante, entraron e intentaron llevárselo a la fuerza y como él opuso resistencia le dispararon dos veces; una bala entró en una de sus piernas y la otra en el abdomen.

Tras dejarlo herido, los hombres huyeron con rumbo desconocido, mientras su pareja sentimental lo auxilió y lo llevó hasta un hospital, donde falleció.

“No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”, escribió la esposa, Eza Mary.

El rapero dejó dos niñas en la orfandad.

Varias celebridades y compañeros del medio artístico reaccionaron ante la lamentable noticia, como el cantante Santa Fe Klan, quien expresó: “No puede ser carnal, díganme qué es mentira”.