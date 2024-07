Ingrid Coronado cumple 50 años y recuerda a Fernando del Solar con un doloroso mensaje

Este 12 de julio, Ingrid Coronado Ingrid Coronado celebró su 50 cumpleaños y aprovechó la ocasión para compartir una reflexión emotiva durante la transmisión de “Sale el Sol”.

Ingrid confesó que cada año enfrenta este día con una mezcla de emociones difíciles debido a un evento traumático que marcó su vida: el diagnóstico de cáncer de su entonces pareja, Fernando del Solar, en su cumpleaños número 38.

La conductora recordó cómo el diagnóstico de Linfoma de Hodgkin de Fernando del Solar cambió su percepción de los cumpleaños para siempre.

Hasta mi cumpleaños número 38, amaba celebrar este día. Pero ese año, justo el día de mi cumpleaños, Fernando fue hospitalizado y diagnosticado. Desde entonces, me aterra cumplir años.

Expresó Ingrid.

Coronado, quien se ha destacado como una figura querida en la televisión mexicana, detalló que las semanas previas a su cumpleaños están llenas de ansiedad y miedo. “Dos semanas antes empiezo con angustia y ansiedad. Me aterra, porque lo veo como un recordatorio de ese momento doloroso, aunque trato de verlo como un regalo de transformación personal”, comentó.

Este año, al llegar a los 50, Ingrid compartió que ha reflexionado profundamente sobre el paso del tiempo y el cuidado de la salud. “A los 50, cada década tiene un significado especial. Me preocupa cómo me veré en el futuro y los posibles problemas de salud. Aunque me cuido mucho, sé que no todo está en nuestras manos”, reflexionó.

La relación entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar fue muy mediática. Comenzaron a salir en 2008 y se casaron en 2012, poco antes de que Fernando fuera diagnosticado con cáncer. Ingrid permaneció a su lado durante tres años de lucha contra la enfermedad, pero la relación terminó en 2016 debido a diferencias irreconciliables.

Al concluir su reflexión, los compañeros de Ingrid en el programa le cantaron las mañanitas, y ella expresó su alivio de que este año todo haya salido bien, dejando atrás los temores asociados a su cumpleaños.