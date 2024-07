¿Qué pasó realmente? Ingrid Coronado hizo inquietantes revelaciones sobre su separación de Fernando del Solar

Poco después de que se cumpliera el segundo aniversario luctuoso por el fallecimiento de Fernando del Solar, su exesposa, Ingrid Coronado, revivió algunos de los aspectos que pasó junto a él. Entre ellos, un singular detalle acerca de cómo atravesó su separación, especialmente por el hecho de que la opinión pública se mantuvo siempre en su contra.

Esto, considera, pudo haberse propiciado en parte por su decisión de mantenerse callada y no “defenderse” de los ataques mediáticos que surgían sobre su persona.

Y es que cabe recordar, se le señaló por presuntamente haber sido “cruel” al “abandonar” a su esposo durante un tratamiento por cáncer. Incluso cuando la conductora ha aseverado en que las circunstancias no se dieron así y si guardó silencio fue por una poderosa razón que hoy finalmente reveló.

Ingrid Coronado explicó por qué se negó a hablar de Fernando del Solar cuando se separaron

Pese a que desde hace tiempo tomó la postura de no querer hablar más de lo debido del padre de sus hijos, Ingrid se sinceró acerca de las cosas que la marcaron de esa experiencia. Durante una serie de confesiones que hizo en “Sale el Sol”, matutino del que además es titular, Coronado puntualizó en que si en su momento guardó silencio y se negó a contar su versión de la historia, fue por temor por todo lo que esto podría acarrearle.

“Ha valido la pena callar cosas que afectaban a mis hijos, eso siempre va a valer la pena. Cualquier cosa que yo haga para protegerlos a ellos, para proteger su corazón, para proteger su mente, siempre lo va a valer”, señaló, explicando que para ella realmente no fue un sacrificio anteponerse ante las críticas para evitar que su familia resultara afectada.

No obstante, sí es consciente de que pudo haber manejado todo este asunto de manera distinta y quizá las cosas hubieran sido diferentes para ella. “Fui mal asesorada, en su momento a mí me dijeron que callara, que no era bueno que dijera las cosas. Hoy en día sí creo que fue un gravísimo error”, expresó sobre lo que hubiera hecho mejor.

Los momentos más complicados de su separación con el fallecido actor

En contraste, su intimidad sí quedó expuesta, ya que asegura, aunque personalmente acató las instrucciones de no mencionar nada, los asuntos de la demanda de divorcio, que describió como “aniquiladora”, de alguna manera llegaban a los titulares.

Ingrid Coronado habló brevemente de su antigua relación con Fernando del Solar Instagram

Asimismo, habló de cuánto afectó su carrera todo lo que se decía del tema, pues ese fue otro de sus temores; que su imagen se viera tan afectada que ya no pudiera retomar proyectos, lo que en consecuencia, significaba que dejaría de tener el capital necesario para la manutención de sus hijos.