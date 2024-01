Horóscopos semanales del 1 al 7 de enero de 2024

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Ponte las pilas para que no se te haga más pesada esta cuesta de enero; dosifica tu sueldo. Ahora que limaste asperezas con esa persona podrán reiniciar su relación y tratar de no volver a cometer errores pasados. Cuida tus palabras y cómo te diriges hacia los demás. Pon atención en tus propósitos para cumplirlos.

DÍA: JUEVES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 5

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Arregla tu casa, dale una manita de gato, recuerda que es tu templo y tiene que estar lo mejor que se pueda, eso atraerá abundancia a tu vida. Un nuevo empleo es lo que necesitas en este arranque de año; cuida tu dinero, ya gastaste mucho. Ordena tu oficina, decora tu hogar y que no se te olvide regresar a tu régimen alimenticio.

DÍA: LUNES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 2

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Arrancas el año con buenas noticias laborales; el dinero te llegará para poder pagar tus deudas, ya que no alcanzaste a hacerlo en el 2023. Ten cuidado con las negociaciones que hagas, al igual que la firma de papeles y de contratos, podrías caer en fraudes. No te olvides de hacer ejercicio, necesitarás nuevas rutinas y una nueva dieta.

DÍA: VIERNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 7

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

En el trabajo habrá oportunidad de progresar y subir de puesto algo que vienes persiguiendo. Ponte atento y no pierdas el tiempo en situaciones que no te llevarán a ningún lado, al igual que con aquellos que sólo roban energía y se convierten en un obstáculo en tu vida. En temas de salud, hay que poner atención en los temas respiratorios.

DÍA: LUNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 21

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Es momento de poner orden en tu vida: comenzar a perder peso, hacer ejercicio, cumplir los propósitos que hiciste al inicio de año y mantenerlos durante los 365 días; no es nada fácil, pero la constancia te llevará al éxito, recuérdalo. En temas de dinero, la cuesta de enero siempre es pesada, pero no te preocupes, nada te va a faltar.

DÍA: DOMINGO

COLOR: MORADO

NÚMERO: 52

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Habrá noticias nuevas en las que se reconocerá tu labor en el trabajo, eso te dará mucha fuerza para seguir haciendo bien las cosas. Ten cuidado con gastos excesivos y compras que no necesitas por ahora. Personas queridas y allegadas te darán una gran sorpresa de cumpleaños; recibirás visitas inesperadas, pero te dará gusto verlas.

DÍA: MARTES

COLOR: GRIS

NÚMERO: 33

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Debes empezar a hacer esos cambios que llevas tiempo queriendo hacer; no te detengas y agarra fuerza para que tengas un buen arranque. No permitas que se metan en tu vida ni en las decisiones referentes a tu pareja; aprende a poner límites y tampoco te metas donde no te llaman, así todo funcionará mejor. Cuida tu estómago.

DÍA: DOMINGO

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 20

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Es momento de acabar con esa relación que no te ha llevado a nada bueno; no comiences el año con malas energías, date esa oportunidad de vivir mejor y más tranquila(o). Tus nuevos planes de trabajo o de negocio irán tomando fuerza, sólo no te desanimes a la primera, todo es poco a poco. El dinero llegará un poco lento, pero no te faltará.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 27

María Aura es Libra, nació el 25 de septiembre de 1982.

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Descubrirás nuevas formas para seguir avanzando, no te rindas. Aparecerá el amor en tu camino; alguien nuevo llega con este año que te llenará de gozo y buenas energías, que son muy necesarias después de todo lo que has tenido que pasar con tu expareja. Disfruta tu buena salud y síguete protegiendo de las malas energías.

DÍA: JUEVES

COLOR: VIOLETA

NÚMERO:: 3

Alejandra Guzmán es Acuario, nació el 9 de febrero de 1968.

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

La soledad se va de tu vida, dale la bienvenida a una nueva persona. Ocúpate en pagar todo lo que gastaste en diciembre, recuerda que hay que cumplir con los compromisos. Cuida la espalda, llevas mucho tiempo con molestias y no has querido acudir al médico; es mejor que te tomes el tiempo de hacerlo antes de que te lamentes.

DÍA: LUNES

COLOR: AZUL

NÚMERO: 9

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

Concéntrate en hacer cambios positivos a tu vida y darle la espalda a lo feo y malo que pasaste. Empieza el año reordenando tu agenda y quitando personas que ya no deberían estar en tu vida; vuélvete más selectivo con tus verdaderos amigos y las personas que te han acompañado en todo momento. No es buen momento para invertir.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: MAGENTA

NÚMERO: 22