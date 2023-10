Hijo de Elías Mejía, líder de los Ángeles Azules, sufre terrible caída en una fosa profunda

El cantante Elías Mejía Jr sufrió varias fracturas considerables en el cuerpo.

Elías Mejía, cantante de Los Ángeles Azules, reveló el aparatoso accidente que sufrió su hijo, después de haber dado un concierto en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Lamentablemente hay una fosa alrededor profunda, entonces pusieron a la orilla nuestros camerinos y los baños los pusieron como en un callejón, con vista a la fosa y en la noche no se veía nada”.

“Cuando Elías terminó su presentación, me esperó en su camerino, me dijo que iba al baño y ya no regresó. Me dijeron que un fotógrafo oyó que alguien se quejó en la fosa, sacó su lámpara y vio que alguien esta tirado con mucha sangre alrededor. Alumbró y dice: ‘Creo que es Elías’. Y avisó a la seguridad para que le hablara a la ambulancia porque ahí había un herido. Cuando lo vi, me aventé a la fosa, lo vi inconsciente, sufriendo del dolor, no podía respirar.

El vocalista de la famosa agrupación de Iztapalapa, los Ángeles Azules, narró en Radio Fómula que el primer médico que atendió a su hijo le dijo que no era de gravedad lo que tenía.

“Nos tocó un médico malo en urgencias, un traumatólogo inexperto creo, nos dijo que no tenía nada. Tuve que regresarme a cantar con Los Ángeles Azules porque la gente estaba esperando, pero yo me sentía muy mal, no podía ni tocar. Terminé y me regresé al hospital. De ahí para acá, no he podido traer a mi hijo, espero que mañana ya me lo traigo para la Ciudad de México”.

Finalmente, Elías Mejía, quien también es médico cirujano, compartió cuáles fueron las consecuencias de la fuerte caída que tuvo su hijo.

“Nos fuimos con otro médico más bueno y le encontró en los estudios, resultó que tenía destruida toda la clavícula izquierda, tuvo que poner injerto de hueso y luego de eso una placa de titanio, tenía cuatro costillas fracturadas, por eso no podía respirar y por el golpe se perdió el eje ocular, tengo que esperar su evolución, quedó con ese problema de la vista”.