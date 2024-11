Habitante de La Casa de los Famosos y actor de novela teme por su vida tras enfermedad: “Estoy triste”

Un famoso actor de telenovelas y participante de reality shows como La Casa de los Famosos, sorprendió al público al revelar que atraviesa serios problemas de salud.

Durante una conferencia de prensa, el actor explicó que fue diagnosticado recientemente con hipoacusia súbita y vértigo, condiciones que lo llevaron a permanecer hospitalizado durante cinco días.

“Vengo saliendo del hospital en este momento, pero no quería perderme la rueda de prensa con mis grandes compañeros. Siempre he sido un hombre atlético y fuerte, y no me gusta victimizarme”, declaró Salvador Zerboni, visiblemente afectado pero con un tono esperanzador.

Síntomas que encendieron las alarmas

El actor detalló que todo comenzó cuando despertó con síntomas alarmantes. “El domingo pasado desperté el lunes sin poder escuchar del lado izquierdo y con un vértigo tan intenso que no podía caminar. Por eso estuve internado. Ahora ando como borrachito, tambaleándome”, relató.

Aunque inicialmente optó por mantener su situación en privado, Zerboni decidió abrirse al público para compartir su experiencia. “Cuando se trata de la salud, traté de guardarlo. Me declararon hipoacusia súbita y un vértigo que, en teoría, debería mantenerme en casa”, señaló.

Entre la tristeza y la fe

El actor explicó que su condición podría estar relacionada con un virus y confesó sentirse abrumado por la incertidumbre de su estado. “He estado muy triste, con mucho miedo, pero con mucha fe. Estoy haciendo lo que más me gusta”, expresó Zerboni, quien asistió a la conferencia para cumplir con sus compromisos profesionales.

Un mensaje de fortaleza

A pesar de las dificultades, Zerboni agradeció el apoyo de sus seguidores y reafirmó su compromiso con su carrera. “No quería dejar de estar aquí con mis compañeros y con ustedes, porque el show debe continuar”, concluyó.

El actor continúa en recuperación y bajo supervisión médica, mientras enfrenta este difícil momento con valentía y esperanza.