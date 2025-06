Chespirito le cambió la vida a Pablo Cruz Guerrero: Quién es el actor que encarna a Roberto Gómez Bolaños

El actor bajó de peso y adoptó hábitos propios de Roberto Gómez Bolaños para encarnarlo en su bioserie: “Todos los días comía torta de jamón con agua de jamaica”, revela

Durante tres meses, Pablo Cruz Guerrero desayunó, comió y cenó tortas de jamón. No por capricho ni por una peculiar dieta, sino porque esa simple preparación fue, por décadas, símbolo de la niñez en pantalla de millones de latinoamericanos. Fue su manera de cruzar el umbral: de actor a personaje. Así empezó su viaje hacia convertirse en Roberto Gómez Bolaños, el entrañable “Chespirito”, para la serie Sin querer queriendo, próxima a estrenarse por la plataforma Max.

El reto no fue menor. Pablo Cruz Guerrero no sólo tuvo que enfrentarse al desafío de interpretar a uno de los rostros más emblemáticos del entretenimiento en español, sino que lo hizo tras superar a decenas de actores que también codiciaban el papel.

“El hecho de ser elegido en un proyecto depende de muchas cosas, no solamente de nosotros como intérpretes. Hay muchas cabezas decidiendo, pero termina siendo un gran privilegio que me hace sentir muy agradecido”, comentó en entrevista con TVyNovelas.

¿Quién es Pablo Cruz?

Pablo, nacido el 2 de febrero de 1984, ha recorrido un camino consistente y silencioso en la industria. Aunque no es un rostro que haya acaparado titulares de forma regular, su talento lo ha llevado a consolidarse como un actor respetado. Ha participado en producciones como El estudiante, Las viudas de los jueves, Luis Miguel: La serie, El hotel de los secretos y Por siempre mi amor, y su trabajo se ha proyectado en México, España y Estados Unidos. Más allá de los reflectores, Pablo estudió originalmente Administración de empresas, pero fue su vocación artística la que lo llevó a formarse en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Su personaje favorito, confesó, siempre fue el Chapulín colorado.

Pablo Cruz Guerrero José Luis Ramos

Interpretar a Roberto Gómez Bolaños, creador de El chavo del 8 y El chapulín colorado, no es tarea fácil.

El legado de Chespirito es inmenso, y su figura, venerada por generaciones enteras. Pablo lo sabía. “El principal reto es hacerle justicia a Chespirito, hacerle justicia en su personaje, en su esencia humana, en su empatía, en su manera de relacionarse con los colegas, con su familia”. Para lograrlo, el actor se sumergió en un proceso creativo profundo.

“Tuvimos muchas reuniones con los familiares, con los directores, con los productores y escritores. Además, tuvimos mucho acceso a información: fotos, videos, un archivo multimedia para poder verlo en todo momento, en entrevistas, en eventos, lugares públicos”, detalló.

Aunque había crecido viéndolo, el trabajo de interpretación le reveló una nueva dimensión del personaje. “Crecí con él como todo mexicano, como todo latino. Sin embargo, no lo conocía a profundidad, no conocía tanto su humor, sus chistes. Pero descubrí lo que hacía especial sus personajes y espero que eso me haya brindado la objetividad suficiente para poder abordarlo”.

La transformación física fue parte fundamental del proceso. Pablo bajó de peso, modificó su línea capilar y adoptó hábitos del propio Gómez Bolaños. “Todos los días comía torta de jamón con agua de jamaica y, pues, sí tuve la oportunidad de adaptar mi cuerpo y ciertos hábitos”.

Sin querer queriendo, basada en la autobiografía homónima del comediante, cuenta con el respaldo de su hijo, Roberto Gómez Fernández, quien incluso facilitó objetos personales de su padre para ayudar al elenco a conectarse con la historia.

Familia de Chespirito respalda la serie José Luis Ramos

En ella, Pablo comparte créditos con Arturo Barba como Rubén Aguirre, Miguel Islas como Ramón Valdés, Andrea Noli como Angelines Fernández, Bárbara López como Florinda Meza y Paulina Dávila, quien dará vida a Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños.

La producción enfrentó un camino largo desde su concepción. Anunciada por primera vez en 2019, se proyectaba iniciar grabaciones en 2021, pero la pandemia y otras circunstancias pospusieron el rodaje hasta febrero del año pasado. Hoy, finalmente, está lista para ver la luz. La serie será también un homenaje al legado del humorista, quien falleció el 28 de noviembre de 2014.

“Definitivamente lo que más admiré de Roberto Gómez Bolaños fue su humanidad, sus ganas de conocer su medio y expresarse, el contar historias con humor involucrándose en todas las áreas y procesos creativos”, expresó.

Pablo Cruz Guerrero no sólo asumió un personaje; se convirtió en el portador de una memoria colectiva. El rostro que pronto veremos en pantalla será el de un hombre que, entre risas y ternura, moldeó la cultura de un continente. Será el reflejo de un niño con gorra y camiseta rayada, de un héroe en mallas rojas con antenitas de vinil, pero también de un creador que entendía el dolor y la esperanza como nadie más. Un artista cuya obra se fundió con la vida de millones. Como dijo él mismo: “sin querer queriendo”.