Gomita abrió su corazón y se sinceró sobre los abusos físicos y psicológicos que sufrió por parte de su expareja

En medio de la complicada batalla legal que enfrenta contra su padre por violencia doméstica y abuso de confianza, Araceli Ordaz, mejor conocida como “Gomita” se vulneró ante las cámaras y relató algunos de los episodios más duros que ha tenido que enfrentar. Entre las vivencias que la comediante recapituló, hizo mención a la constante violencia a la que uno de sus exnovios la tenía sometida, misma que la marcó para siempre.

Gomita reveló que vivió una relación tormentosa y llena de violencia

Durante su reciente participación en el podcast “Hablemos de tal”, Araceli se sinceró sobre diferentes temas de su intimidad, entre ellos una relación abusiva de la que hasta hace poco aún era víctima.

“Esto que les voy a contar no lo he dicho nunca, porque todavía duele. Lo había querido reservar para hacerlo público en el momento perfecto, para ayudar a una persona que esté viviendo una relación como ésta, como la que yo en ese momento no sabía que iba a vivir”, dijo Araceli.

La comediante detalló que ha podido salir adelante gracias a terapias psicológicas Instagram

En una serie de desgarradoras declaraciones, Gomita dijo que esta persona trataba de controlarla en todos los sentidos; desde decirle qué ropa usar hasta a quién podía hablarle, a través de chantajes que distorsionaban la realidad.

Sobre las agresiones físicas, rememoró un episodio de violencia sexual en el que le dejó huellas visibles, ya que en un ataque de ira le mordió el rostro.

Pese al miedo que la invadió en ese momento y al ser consciente de todas las actitudes incorrectas que ya se habían manifestado, Araceli Ordaz se armó de valor y terminó la relación en cuanto volvió a México. Posteriormente buscó ayuda profesional con la que ha podido recuperarse paulatinamente, misma que le ha servido para comprender que no está bien normalizar ninguna falta de respeto y que esto no es normal en ningún caso.

Quién es el exnovio de Gomita

Aunque la también actriz no dio detalles exactos sobre la identidad de su agresor, sí mencionó que fue una relación pública que mantuvo hace poco tiempo. De acuerdo con los dichos de Gomita, se trató del romance que vivió con un hombre venezolano al que conoció cuando viajó a ese país para realizarse una cirugía estética.

Este hombre presuntamente es hermano del doctor que la operó y fue gracias a él que lo conoció. Según la actividad registrada en sus redes sociales, esta historia duró varios meses en los que mantuvieron un romance a distancia, sin embargo, las veces que llegaron a pasar tiempo juntos físicamente, fue que mostró su verdadero rostro y la agredió en repetidas ocasiones, hasta envolverla en un círculo vicioso del que afortunadamente pudo salir.