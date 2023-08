¡Goloso! Ninel Conde revela que Luis Miguel se comió el “bombón asesino”

A los amoríos que se le contabilizan a “El Sol de México” se le suma otra famosa estrella de la televisión mexicana. Cada vez surgen más nombres que engrandecen la lista del galán cantante.

Ahora es Ninel Conde quien reveló durante un episodio del reality show Secretos de las Indomables, que ella al igual que su compañera de programa, Alicia Machado, fue pretendiente de Luis Miguel.

Ahí salió todo lo de mi romance. Porque bueno, estábamos entre mujeres, entre viejas ahí chismeando, imagínense”, comentó recientemente la también actriz a varios medios de comunicación.

Ninel Conde se mantiene en soltería

Instagram

El “Bombón Asesino” no dudó en abrir la caja de la intimidad y revelar por qué lo calló tanto tiempo y detallar cómo es el intérprete de “Cuando calienta el sol”.

“Fue Increíble (la relación), es un caballero y un tipazo. Nunca hablé al respecto porque no y bueno... ¿a quién no le gustaría quedarse con ese muñeco no?.

Aunque no detalló en qué fecha surgió el romance ni cuánto duró, ella sí dio las razones por las que no funcionó. “En ese tiempo no era ni el momento ni él andaba… Creo que al día de hoy, está un poquito más aterrizado, ¿no?”, dijo Ninel refiriéndose a que “Luismi” es un hombre más maduro en el amor actualmente.

Finalmente, la cantante dio el secreto de los encantos de Luis Miguel; lo que la flechó a ella de él.

“Es un Dios, un sol, con unos ojos espectaculares, un bronceado divino, bebe los mejores vinos, es un caballero, te atiende, te abre la puerta, te abre la silla, a todo el mundo pone a atenderte y demás cosas”, comentó al programa de Univisión, “El Gordo y la Flaca”.