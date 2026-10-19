Gema Garoa practica la abstinencia gracias a La Casa de los Famosos: “Llevo cinco meses sin nada”

Gema Garoa es una fiel creyente de las energías y la manera en que los seres humanos no son solamente materia, sino que manejan un cierto nivel de espiritualidad que se manifiesta en su vida terrenal.

En otras palabras, antes de entrar a La Casa de los Famosos decidió limpiar su cuerpo y espíritu para llegar con una energía neutral.

Eso incluyo un receso en su vida íntima.

“Un mes antes de entrar a la Casa dije quiero entrar limpia energéticamente y no voy a tener relaciones”, le dijo a Yordi Rosado en su canal de Youtube.

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La abstinencia de Gema Garoa

De hecho, Garoa actualmente se define como soltera y sin compromiso... pero tiene una relación peculiar.

Esa relación es la que puso en pausa un mes antes de entrar al reality show y ahora, a dos semanas de haber salido, no ha retomado aún su vida íntima.

Con el humor desenfadado que la caracteriza, Gema explicó:

“Luego pasó el tiempo dentro de La Casa... o sea que ya voy para los cinco meses”.

Contó que ni siquiera ha tenido tiempo de responder a los mensajes que le han llegado tras su salida del reality show... y que, de hecho, no tiene intención, por ahora, de retomar esa actividad.