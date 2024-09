¿Fue su novio? Danna Paola confirmó que tuvo una relación con Neymar: ¡sus picantes declaraciones!

A la cantante mexicana le costó trabajo reconocerlo, pero finalmente contó su experiencia en romances con futbolistas (a pesar de que no es muy fan de este deporte) en plena entrevista en vivo en la que, al final, se le escapó un nombre muy popular.

Actualmente, Danna Paola sostiene un noviazgo con Alex Hoyer, un cantante y actor que a decir de la famosa, le explicó un poco más sobre el mundo del futbol y hasta le contagió su fanatismo por el Real Madrid, ¿pero qué tal sus noviazgos con futbolistas?

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO DANNA PAOLA SOBRE NEYMAR?

Danna Paola se sinceró ante el conductor David Broncano en el programa de televisión español La Revuelta y aceptó que sí ha sido novia de muchos futbolistas, lo que acabó por convencerla de que este tipo de chicos no son para ella.

“No fue mi novio. Sí nos conocimos, estaba en el Paris Saint Germain”

“Ya he estado futbolistas y no… no voy a decir con quién… hagan su research. Nunca fue nada oficial”, expresó la cantante de manera enigmática en medio de las risas, al tiempo que detalló que lo demandante de ambas actividades hizo que los noviazgos no prosperaran.

🌶️ El salseito: Danna confirma su relación con Neymar.



Un saludo a todos los lectores que están leyendo este tuit incrustado en el párrafo de una noticia. #LaRevuelta @dannajustdanna pic.twitter.com/tHfgUjB306 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 25, 2024

En medio de la lluvia de reacciones que esto generó, David Broncano no se quedó con las ganas y le preguntó a Danna Paola acerca de su supuesto noviazgo con Neymar. La cantante aceptó que sí conoció al brasileño cuando jugaba con el PSG e incluso tuvo una relación con él, aunque dejó en claro que se trató más de una amistad que de un noviazgo.

“No fue mi novio. Sí nos conocimos, estaba en el Paris Saint Germain”, declaró Danna Paola, quien calificó al astro brasileño como una persona muy divertida, pero hasta ahí, ¡ya no quiso hablar más y dejó con la duda a sus fans!

Yo anoche en plena cena viendo como Danna Paola,

mete al medio a Neymar en #LaRevuelta 🥹🥹



(cayó un soldado)🤣🤣 #Salseo pic.twitter.com/YPLcni6oMZ — Anacaona Brown. (@NAEL6664) September 26, 2024

Como ves, los secretos picantes de Danna Paola no tienen fin, pero el hecho de que el nombre de Neymar haya salido a la luz en su historial romántico fue muy significativo para los entusiastas de la farándula, ¿algún día la cantante dará más detalles de esta breve relación?