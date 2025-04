Filtran el audio de la supuesta nueva canción de Ángela Aguilar: ¡¿va dedicada a Cazzu?!

Una supuesta nueva canción de Ángela Aguilar está circulando en redes sociales, y los fans afirman que va dedicada a Cazzu , ex de Christian Nodal, como respuesta al tema “Con Otra”. Sin embargo, hay un detalle.

En TikTok, Facebook y hasta Instagram se viralizó este audio en donde se puede escuchar una versión de estudio de la supuesta nueva música de la menor de la dinastía Aguilar.

¿Qué dice la supuesta nueva canción de Ángela Aguilar?

En la letra, se alcanza a escuchar: “Está bien si me creen, pero si no, también. Allá mi vida y la de cada quién, porque este amor no lo voy a esconder”.

Aparentemente, en la lírica también se menciona a Belinda. Y agrega: “No me culpes, yo no fui la tempestad, yo fui la paz que ya no pudo hallar”.

¿La supuesta nueva canción de Ángela Aguilar fue hecha con IA?

Aunque suena similar a la voz de Ángela y cumple con las características que ella misma adelantó cuando confirmó que preparaba nueva música, los fans más fieles afirman que es una canción falsa, y que fue creada con Inteligencia Artificial (IA).

Una usuaria escribió en los comentarios de uno de los videos de TikTok: “Ni es ella, no está en páginas oficiales”. Otra persona agregó: “Ella no ha hecho esa canción. Ponle atención a la letra y búscala en su canal. No es verdad. Es IA”.

Aun así, muchos disfrutaron de la versión de esta canción y esperan que alguno de los nuevos proyectos musicales de Ángela Aguilar vaya con dedicatoria.

La viralización de la canción ocurrió después de que surgieran acusaciones en contra de la pareja, por supuestamente estar detrás del plan para destruir la imagen de Cazzu , que comenzó con la polémica declaración de Nadir Jalil, quien la acusa de “robamaridos” .

Sin embargo, hasta ahora, estas teorías no han trascendido más allá de las redes sociales, pues los artistas involucrados no se han pronunciado al respecto.

NO TE PIERDAS