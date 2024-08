Fer Durán reveló el infierno que vivió con Lapizito, el hermano de Gomita: ‘Me jaló y me mordió'

Las fuertes acusaciones de Fer Durán dadas a conocer en el podcast Un Tal Fredo hicieron eco en redes sociales debido a que Araceli Ordaz “Gomita” , la hermana de Lapizito, está actualmente confinada en La Casa de los Famosos México , reality en el que compite en busca de llevarse el premio de cuatro millones de pesos.

En redes sociales, Lapizito y Fer Durán aparentaban tener un noviazgo de ensueño, repleto de románticas fotos y videos; sin embargo, a decir de la creadora de contenido, la realidad para ella fue mucho más aterradora: este fue su estremecedor relato.

¿CÓMO FUE EL NOVIAZGO DE FER DURÁN Y LAPIZITO?

En su charla, Fer Durán nunca mencionó de forma directa el nombre de Lapizito; sin embargo, para los internautas fue muy claro que se trató de él debido a una serie de preocupantes pistas dejadas por la influencer , quien reconoció que la violencia comenzó desde que su noviazgo inició; sin embargo, no supo identificar las señales y siguió con él.

“Un día le pregunté por qué mencionaba a mi ex y él se enojó, me jaló y me mordió”

Uno de los incidentes más dolorosos, aceptó Fer, ocurrió una vez que su novio estaba bastante borracho: “Un día le pregunté por qué mencionaba a mi ex y él se enojó, me jaló y me mordió”, relató la creadora de contenido.

No todo se quedó ahí, pues los celos de Lapizito llegaban a tal grado que incluso se atrevió a agredir a su sobrino recién nacido con fuertes insultos simplemente porque ella puso al bebé de fondo de pantalla en su celular y no a él.

Fer Durán contó en el podcast de @UnTalFredo el infierno que vivió al lado de su ex novio Fredy Ordaz, mejor conocido como Lapizito. pic.twitter.com/den2vbKKSJ — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 20, 2024

“Nació mi sobrino, yo lo ponía de fondo de pantalla, y él me decía: ‘Mejor te hubiera embarazado yo (…) ni a mí me pones ahí' ", explicó Fer Durán, quien sostuvo una relación sentimental con Lapizito a lo largo del 2022.

En redes sociales, los internautas alabaron el valor que tuvo Fer Durán para hablar de este momento difícil en su vida; en la actualidad, esta influencer cuenta con una gran popularidad y millones de seguidores en TikTok, plataforma donde se hizo famosa gracias a sus videos cortos llenos de creatividad.