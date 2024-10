Fans de ‘The Office’ piden a este famoso actor para la versión mexicana de la serie

¡La serie “The Office” tendrá su propia versión mexicana! Quizá esta gran noticia ya la habías escuchado recientemente, pero ahora los fans están haciendo apuestas sobre cuál sería el reparto indicado, y uno de los actores del momento está en la cima de la lista: Adal Ramones.

Tal como leíste, en redes sociales hay un revuelo sobre cómo el conductor y actor de comedia podría ser el indicado para la nueva versión de la producción que será realizada por Amazon Prime Video a cargo de Marcos Bucay.

¡Bienvenidos a La Oficina! 🇲🇽 Gaz Alazraki y Marcos Bucay nos traen la nueva versión mexicana de The Office. Prepárate para conocer la caótica pero divertida vida laboral en Aguascalientes. La Oficina llega pronto a Amazon Prime. pic.twitter.com/YR6q2pUd5L — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) October 23, 2024

¿De qué tratará “La Oficina”, la versión mexicana de “The Office”?

Sobre de qué tratará la serie todavía se sabe poco, pero sin duda mantendrá la esencia de “The Office” original con “ligeros cambios”, como el nombre del jefe y el rubro de la compañía.

La historia se llevará a cabo en Aguascalientes y será una compañía de jabones.

Hasta ahora, eso es todo lo que se sabe, y el reparto es algo que muchos están comentando en Internet. ¿Quiénes podrían ser los mejores protagonistas?

Entonces, según los fans, Adal Ramones podría ser el perfecto Michael Scott, que en su versión en inglés es Steve Carell.

Y quienes muestran su agrado o desagrado al casting de michael scott protagonizado por adal ramones. pic.twitter.com/kg2amyLwuj — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 24, 2024

Entre los comentarios y bromas sobre esta peculiar decisión, existen comentarios como “Si se hace la serie de The Office en México necesitamos que Adal Ramones sea Miguel Escocés”, “Ojalá la nueva serie de The Office sea con Adal Ramones siendo un Michael Scott y se llame ‘El Jale’”, y “Imaginando a Adal Ramones en esta escena de The Office mexicano, podría salvarse”, y “Por cierto, Adal Ramones se parece un poco a Steve Carell”.

Adal Ramones no es el único que se ha ganado el corazón de los fans que piden a gritos su participación en la serie. Regina Blandón, Erika Buenfil, Diego Boneta, Consuelo Duval y Luis Gerardo Méndez también han sido invocados.

¿Qué opinas? ¿Sería una buena idea tener a estos grandes actores en una de las series más queridas en la historia de la comedia?