Emma Coronel explota contra sus críticos y asegura que hablará de su experiencia en la cárcel

Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se convirtió en tendencia luego de que se divulgara en Instagram un comunicado presuntamente escrito por la influencer en donde le dejó un mensaje a sus críticos.

Es importante recordar que Emma Coronel fue detenida a principios del 2021 en las inmediaciones del Aeropuerto internacional de Dulles, Virginia, acusada de narcotráfico y por sus nexos con “El Chapo” Guzmán .

Aunque en un inicio la esposa del “Chapo” fue sentenciada a tres años de cárcel, salió libre en septiembre del 2023 luego de que le redujeran su condena por haber cooperado con las autoridades estadounidenses, lo que le permitió también entrar al programa de testigos protegidos.

EMMA CORONEL SORPRENDE CON MENSAJE EN REDES SOCIALES

Desde su liberación, Emma Coronel se había mantenido alejada de los reflectores, es por ello que ahora un supuesto mensaje de la influencer sorprendió a los internautas tanto por las faltas de ortografía como por las impactantes revelaciones de la esposa del “Chapo":

El comunicado, difundido en la cuenta de Instagram del programa “El gordo y la flaca” y acompañado por una fotografía de Emma Coronel , dice lo siguiente:

“Un día les contaré lo que fue vivir en la cárcel, tal vez les importe, tal vez no, pero para que se den una idea, lo que pasé donde compartí con presas de alto nivel, no tiene ni idea, pero como nunca se les da gusto dejó de importarme sus malas opiniones, siempre me recuerdan a un cuento que leí de niña el Sr, el niño y el burro, lol moraleja a la gente nunca se le da gusto, Dios los bendiga”, habría escrito Emma Coronel .

Aunque no se ha corroborado la autenticidad del mensaje, éste causó un gran impacto: de inmediato, el post original se llenó de comentarios en donde los internautas expresaron algunas críticas a la ortografía del mensaje, mientras que otros quedaron intrigados por las revelaciones que Emma Coronel prometió contar algún día.